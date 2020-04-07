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Берлин выделил свыше триллиона евро на борьбу с коронавирусом



В условиях пандемии коронавируса власти Германии уже предоставили 1,137 триллиона евро на мероприятия по поддержке экономики и дополнительные вложения в сферу здравоохранения, сообщает DW.

На мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Германии уже выделено свыше триллиона евро. Общая сумма средств, выделенных на всех уровнях государственной власти и управления, составила 1,137 триллиона евро. Об этом сообщило министерство финансов ФРГ в понедельник, 6 апреля в ответ на запрос главы фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча (Dietmar Bartsch).
Основная сумма поступит в распоряжение Фонда стабилизации экономики, который должен обеспечить финансирование предпринимателей, пострадавших от антиэпидемиологических ограничений, и предоставить банкам гарантии под кредиты, взятые владельцами предприятий.

Другими областями антикризисного финансирования является пособия по неполной занятости работникам предприятий, вынужденных сократить производство, поддержка мелких предпринимателей и дополнительные вложения в сферу здравоохранения.

Кризис, вызванный коронавирусом, обойдется очень дорого, указал Барч в интервью агентству AFP. Затраты на его преодоление намного превысят потери, понесенные в период финансового кризиса 2007-2008 годов. Однако мероприятия, на которые пойдут выделенные деньги, парламентарий назвал "разумными".
dw.com
Категории: экономика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Германия, бюджет, Китай, деньги, вирус, пандемия
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добавлена сегодня, 7 апреля, 08:00

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