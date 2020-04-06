Деньги на борьбу с коронавирусом в Литве 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Литва заимствует на нужны государственной казны у международных финансовых учреждений 1,5 млрд евро для смягчения последствий коронавирусного кризиса, министр финансов говорит, что правительство продолжает переговоры с международными банками, а также намерено заимствовать на международных рынках капитала.



По словам Вилюса Шапоки, обсуждается, что объём эмиссии еврооблигаций может составлять от 500 млн до 2 млрд евро.



"Без сомнения, планы заимствований будут зависеть и от ситуации на рынках, и от положения в Литве, как мы будем справляться с последствиями коронавирусного кризиса", - сказал BNS В. Шапока.



В понедельник стало известно, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет Литве в кредит 700 млн евро, Северный инвестиционный банк (СИБ) и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) - по 400 млн евро. В связи с тем, что Литва заимствует на нужны государственной казны у международных финансовых учреждений 1,5 млрд евро для смягчения последствий коронавирусного кризиса, министр финансов говорит, что правительство продолжает переговоры с международными банками, а также намерено заимствовать на международных рынках капитала.По словам Вилюса Шапоки, обсуждается, что объём эмиссии еврооблигаций может составлять от 500 млн до 2 млрд евро."Без сомнения, планы заимствований будут зависеть и от ситуации на рынках, и от положения в Литве, как мы будем справляться с последствиями коронавирусного кризиса", - сказал BNS В. Шапока.В понедельник стало известно, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет Литве в кредит 700 млн евро, Северный инвестиционный банк (СИБ) и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) - по 400 млн евро. По словам В. Шапоки, банки предоставляют Литве кредиты на выгодных условиях.



Окончательные сроки кредита и норма годовых кредита ЕИБ в размере 700 млн евро будут зависеть от ситуация на рынках капитала, а годовые по кредиту СИБ в размере 400 млн евро, сказал министр, составляют 0,35 пункта плюс шестимесячный Euribor.



Кабмин в середине марта утвердил план мер по поощрению экономики и смягчению последствий вызванного коронавирусом кризиса, в котором с целью обеспечения ликвидности госказны намечено заимствовать дополнительно 5 млрд евро.



17 марта парламент увеличил лимит чистого изменения обязательств правительства по заимствованиям.



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Литовский президент Гитанас Науседа не поддерживает идею совместных заимствования стран еврозоны во время коронавирусного кризиса посредством выпуска так называемых "коронооблигаций".



"Я всё же больше склонен относиться к этому инструменты скептически", - сказал в понедельник на пресс-конференции Г. Науседа, отвечая на вопрос BNS.



Совместных инструментов заимствований добиваются страны Южной Европы: Италия, Испания и Франция, - которые утверждают, что такой солидарный шаг поможет быстрее восстановить промышленность.



Однако Северные страны, такие, как Нидерланды и Германия, не хотят унификации долгов, чтобы налогоплательщикам не нужно было платить за, по их мнению, чрезмерные траты на юге Европы.



Представляющий Литве на переговорах европейского руководства Г. Науседа до этого времени не формулировал жёсткую позицию, а публичные комментарии советника президента по экономике и министра финансов страны отличались.



Г. Науседа в понедельник сказал, что сейчас следует сосредоточиться на других инструментах - общем фонде финансовой помощи, так называемом Европейском механизме стабильности, следует расширять возможности заимствований для самих стран, сделать более гибкими формы государственной помощи бизнесу.



Аргументируя свое несогласие с идеей "коронооблигаций", Г. Науседа упомянул об ошибках прошлого, но не конкретизировал.



"Если мы открывает этот шлюз совершенно без предварительных условий и допущений, то, знаете, открытие таких шлюзов в прошлом заканчивалось довольно печально, и нам следует поучиться на этих ошибках прошлого и делать все умно и рационально", - сказал президент Литвы.



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Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставит в Литве в кредит 400 млн евро, которые пойдут на финансирование смягчения последствий, вызванных коронавирусным кризисом.



Кредит сроком на десять дет частично покроет План экономических и финансовых мер правительства по поддержке экономики, целью которого является смягчение воздействия кризиса на социально-экономическую ситуацию в стране, говорится в пресс-релизе СИБ.



Министры Северных и Балтийских стран в конце марта призвали СИБ максимально кредитовать затронутый коронавирусным кризисом регион, чтобы тем самым поддержать стабилизацию экономики.



СИБ 25 марта предоставил Эстонии кредит на сумму 750 млн евро сроком на 15 лет под переменные годовые - Euribor плюс 0,35 проц. пункта. Средства планируется пустить на поддержание экономики, бизнеса и населения.



Сейм Литвы недавно повысил с 904,6 млн евро до 5,4 млрд евро лимит чистых заимствований правительства на этот год. Министр финансов говорит, что правительство будет заимствовать и в Литве, и на международных рынках, а сумма 5,4 млрд евро не является окончательной. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, здоровье Ключевые слова: правительство, деньги, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии