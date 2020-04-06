Министр здравоохранения: пасхальные выходные будут критическими 🔊 Воспроизвести



Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что пасхальные выходные будут критическим периодом в плане обуздания коронавируса внутри страны, и призвал людей оставаться дома и воздержаться от посещения близких.



"Пасхальные выходные будут критическими, когда могут возникнуть соблазны выйти из дома, могут возникнуть соблазны посетить своих близких, посетить родителей или бабушек и дедушек. Настоятельная просьба этого не делать", - сказал министр на пресс-конференции.



По словам А. Вериги, Литва пока "очень неплохо справляется" с ситуацией, нет таких больших роста случаев (заболевания), как было в Италии или Испании, но если жители не будут соблюдать карантинный режим, ситуация может измениться за неделю. Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что пасхальные выходные будут критическим периодом в плане обуздания коронавируса внутри страны, и призвал людей оставаться дома и воздержаться от посещения близких."Пасхальные выходные будут критическими, когда могут возникнуть соблазны выйти из дома, могут возникнуть соблазны посетить своих близких, посетить родителей или бабушек и дедушек. Настоятельная просьба этого не делать", - сказал министр на пресс-конференции.По словам А. Вериги, Литва пока "очень неплохо справляется" с ситуацией, нет таких больших роста случаев (заболевания), как было в Италии или Испании, но если жители не будут соблюдать карантинный режим, ситуация может измениться за неделю. Как сказал министр, правительство на этой неделе рассмотрит вопрос, продлить ли режим карантина или смягчить его условия. А. Верига говорит, что сейчас "нет никаких аргументов", в силу которых нужно ужесточить условия карантина, однако он призвал жителей сохранять спокойствие, бдительность и "не начать вести себя необдуманно".



"Что касается облегчения - видимо, дискуссия будет не о каких-то отдельных секторах, а о возможности для населения чуть свободнее пользоваться чем бы то ни было, будь то торговля или определённые услуги, если там можно будет сохранить определённые специальные условия защиты", - сказал он.



По словам А. Вериги, эти условия - чтобы поставщик услуг мог обеспечить свою защиту, чтобы в одном месте не собирались получающие эти услуги, чтобы все пользовались средствами личной защиты.



"Но это вопрос будущего, к нему идёт подготовка, это обсуждается. Пока решений нет, но, я думаю, в ближайшем будущем точно они появятся", - заверил он.



В Литве карантин действует до 13 апреля, на время карантина ограничена большая часть торговли и услуг.



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Пик коронавируса в Литве может быть достигнут в ближайшие недели, число тяжёлых случаев и смертей от вируса будет возрастать, предупреждает главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.



По её словам, фиксировавшиеся несколько дней подряд более низкие цифры новых заболеваний дали ошибочные надежды на то, что пик эпидемии в Литве может быть достигнут.



"Я бы хотела обратить внимание, что успокаиваться еще слишком рано. Этот вирус распространяется нестандартно, пик эпидемии, на наш взгляд, ещё не достигнут, возможно, он будет достигнут в ближайшие недели. Это значит, что в ближайшие недели у нас будет и намного больше заболеваний", - сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции в правительстве в понедельник.



По её словам, смертность в Европе от COVID-19 составляет 8%, а Литве она пока 1,5%.



"Но по мере развития эпидемии вполне вероятно, что у нас будет больше заболеваний в тяжёлой форме, больше летальных случаев, нам их просто не избежать", - отметила специалист.



Она сказала, что пик будет зависеть от самого населения, насколько эффективно ограничивается передвижение людей.



Главный эпидемиолог также призвала не спешить смягчать условия карантина, а при обсуждении такой возможности взвесить и риск для поставщиков услуг заразиться самим или заразить других.



"Ограничительные меры - их нужно продолжать. И только когда мы убедимся, что распространение эпидемии замедляется, только тогда, на мой взгляд, мы сможем говорить об ослаблении ограничительных мер", - подчеркнула она.



В Литве подтверждено 843 случая коронавируса, 14 человек умерли. В больницах находится 138 человек, 19 из них - в тяжёлом состоянии. BNS Категории: здоровье, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии