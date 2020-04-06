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Подопытные африканцы. Во Франции скандал из-за вакцины против вируса

© AFP 2020 / Michele Spatari


Теледискуссия двух профессоров из Франции, рассуждавших о том, что средства от коронавируса неплохо было бы испытать на африканцах, шокировала зрителей и вызвала волну гневных комментариев в Сети. Речь идет о популярной в последнее время идее применить для борьбы с COVID-19 вакцину Бацилла Кальмета-Герена (БЦЖ), разработанную против туберкулеза. "Не должны ли мы провести исследования в Африке, где нет ни масок, ни лечения, ни реанимации?" — задавался вопросом в телеэфире один из ученых.

"Примерно как на проститутках"

"Действительно, такая возможность есть. Здесь мы исходим из способности вакцины БЦЖ защитить человека от других респираторных заболеваний, помимо туберкулеза. Это, в частности, показывают некоторые исследования, касающиеся гриппа. Мы надеемся, что БЦЖ поможет и в случае с коронавирусом", — рассказал в эфире информационного телеканала LCI ведущий научный сотрудник французского Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) Камиль Лош.
По его словам, такие исследования проводятся или планируются в Австралии и Европе. Идея в том, чтобы разделить контрольные группы: одним дать БЦЖ, другим — плацебо. И посмотреть, помогает ли вакцина предотвратить заражение или хотя бы развитие патологий в случае заболевания.

Далее в дискуссию включился глава отделения реанимации больничного центра Кошен в Париже Жан-Поль Мира. Он указал на то, что в условиях карантина в Европе люди очень хорошо защищены от заражения и это не позволит получить достаточно достоверные результаты на контрольных группах.

"Не провести ли исследования в Африке, где нет ни масок, ни лечения, ни реанимации? Примерно так, как СПИД изучали на проститутках, поскольку они находились в зоне риска и не предохранялись. Что вы об этом думаете?" — спросил Мира.

© REUTERS / Mike Hutchings Надпись на жилом доме в Кейптауне, Южная Африка


Профессор Лош кивнул и спокойно согласился. "Вы правы. Мы на самом деле рассматриваем такую возможность. Мне кажется, соответствующие тендеры уже объявили", — сказал он, отметив, что это не мешает формировать контрольные группы и в Европе.

Африка — не лаборатория

Никто из находившихся в студии участников эфира не отреагировал на диалог специалистов, однако многие зрители возмутились. Одним из первых высказался знаменитый камерунский футболист, в прошлом игрок "Барселоны", "Челси", а также российского "Анжи" Самюэль Это'о. "С** дети! Вы просто дерьмо. Африка для вас — это игровая площадка, так?" — такой пост он опубликовал в Facebook и Instagram.

Другой бывший игрок "Челси", звезда ивуарийского футбола Дидье Дрогба призвал помочь Африке справиться с коронавирусом, а не использовать как лабораторию. "Я решительно осуждаю эти унизительные, лживые и глубоко расистские высказывания. Не принимайте африканцев за морских свинок, это просто отвратительно", — написал он в Twitter.

© AFP 2020 / Jean Francois Monier Дидье Дрогба в "Финиксе"


Откликнулся и еще один известный футболист, представитель Сенегала Демба Ба. "Добро пожаловать на Запад, где белые считают себя настолько важными персонами, что расизм и слабоумие становятся обычным делом", — сказал он.

"Это не провокация, это чистой воды расизм. Африка — не лаборатория Европы, африканцы — не подопытные крысы", — заявил лидер французской Соцпартии Оливье Фор.

В адрес участников дискуссии посыпались оскорбления и даже угрозы. Глава правозащитной организации SOS Racisme обратится в Высший совет по аудиовизуальным средствам массовой информации Франции (CSA) с просьбой изучить прозвучавшие в эфире высказывания и принять соответствующие меры.

Не промолчал и профсоюз работников секс-индустрии (Strass). "Представители секс-индустрии в Африке и Азии зачастую выступают подопытными кроликами. Хватит неэтичных испытаний в пользу западных лабораторий", — призвали в организации.

Жан-Поль Мира удивился такой реакции, отверг любые обвинения в расизме и извинился за то, что выразился, возможно, недостаточно ясно. "Мне показалось интересным, чтобы в дополнение к Франции и Австралии какая-либо африканская страна могла принять участие в данном исследовании, о котором я ранее никогда не слышал", — оправдывался он перед журналистами. Мира отметил, что лишь в качестве примера привел проводившиеся в ЮАР исследования, поскольку в этой стране многие клиенты проституток заражены ВИЧ.

Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований поддержал своего сотрудника. Клинические испытания эффективности вакцины БЦЖ как средства против коронавируса запускаются в Европе и Австралии, пояснили там. "Африка если и обсуждается, то лишь вместе с другими странами. Речь ведь идет о глобальной пандемии", — подчеркнули ученые.

Вакцину БЦЖ разработали против туберкулеза, ежегодно прививают свыше 130 миллионов детей, однако ее эффективность ослабевает через 10-15 лет. Есть данные о том, что вакцина укрепляет иммунитет и смягчает симптомы COVID-19. Исследователи надеются, что БЦЖ поможет создать средство от коронавируса.

Автор: Даниил Низамутдинов для РИА Новости
РИА Новости
Категории: общество, в мире, здоровье
Ключевые слова: вакцина, Китай, исследования, Африка, вирус, пандемия
статья прочитана 140 раз
добавлена сегодня, 6 апреля, 16:00

Комментарии

As
6 апреля, 17:58
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Вакцина против вируса миф. Он постоянно мутирует и за новыми штамами не угнаться. Как нет вакцины против гриппа, точнее она есть только чтобы делать на этом деньги ,но ни чего больше.
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