Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовский государственный энергохолдинг Ignitis grupe, уже инвестирующий в парки ветряных установок в Литве, Эстонии и Польше, планирует приобрести не называемую компанию в Латвии. По данным BNS, группа в соседней стране планирует инвестировать в парк ветряных электростанций.



"Реализуя стратегию расширения "зеленого" производства, мы постоянно ищем возможности на региональных рынках, мы уже действуем в Эстонии, в Польше, следим за ситуацией и в Латвии, а также в других потенциально интересных странах. Больше информации мы не можем предоставить в данный момент", – комментировал холдинг BNS.



На Центральном портале публичных закупок группа сообщила о подписании договора правовых услуг, в этом сообщении лишь упоминается, что будет приобретена компания, зарегистрированная, но еще не действующая в Латвии. Литовский государственный энергохолдинг Ignitis grupe, уже инвестирующий в парки ветряных установок в Литве, Эстонии и Польше, планирует приобрести не называемую компанию в Латвии. По данным BNS, группа в соседней стране планирует инвестировать в парк ветряных электростанций."Реализуя стратегию расширения "зеленого" производства, мы постоянно ищем возможности на региональных рынках, мы уже действуем в Эстонии, в Польше, следим за ситуацией и в Латвии, а также в других потенциально интересных странах. Больше информации мы не можем предоставить в данный момент", – комментировал холдинг BNS.На Центральном портале публичных закупок группа сообщила о подписании договора правовых услуг, в этом сообщении лишь упоминается, что будет приобретена компания, зарегистрированная, но еще не действующая в Латвии. Для будущей покупки Ignitis grupe приобрела услуги адвокатской конторы Ellex Valiunas ir partneriai на сумму в 21,6 тыс. евро. Договор подписан 1 апреля.



В мае прошлого года Ignitis grupe приобрела польскую Pomerania Wind Farm, которая развивает проект ветряных электростанции на 127 млн евро и мощностью в 94 мегаватт в Померании, что почти в 50 км. от Гданьска. Строительство, начатое в июле прошлого года, планируется завершить весной следующего года.



Кроме того, литовская группа также хотела приобрести польскую Wento, однако в октябре договор был расторгнут, поскольку компания не получила поощрительный льготный тариф в Польше.



Кроме этого, холдингу принадлежат ветряные парки в Литве и Эстонии, общей мощностью 76 мегаватт.



Ignitis grupe сообщала, что к 2030 году планирует инвестировать 6 млрд евро, основная их часть будет направлена на смарт-технологии и "зеленую" энергетику.



* * *



Правление находящегося в управлении государства литовского оператора терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta предлагает выплатить акционерам за 2019 год 7,947 млн евро дивидендов – всю прошлогоднюю чистую прибыль.



Решение по этому и прочим предложениям акционеры Klaipedos nafta примут на собрании 28 апреля, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В прошлом году компания также выделила на дивиденды всю свою чистую прибыль – 11,577 млн евро.



По данным аудита, выручка от продаж Klaipedos nafta в прошлом году составила 104,363 млн евро и была на 4,4% больше, чем в 2018 году, а чистая прибыль сократилась на 45,7% до 7,947 млн евро.



Государству принадлежат 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежат концерну Achemos grupe.



* * *



На этой неделе на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) должны прийти два новых небольших судна с газом российской компании "Новатэк". С октября прошлого года на терминал прибыли уже 26 таких грузов.



"Планируется, что газовоз Coral Favia прибудет 8 апреля, а Coral Fungia – 10 апреля. Оба газовоза доставили по 10 тыс. кубометров СПГ", – комментировал BNS оператор терминала Klaipedos nafta.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, оба газовоза из российского порта Высоцка, где находится завод "Новатэка".



* * *



В первые дни апреля количество рейсов, обслуженных в литовском воздушном пространстве, по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 82,5% и составило 605, сообщила BNS литовская авиадиспетчерская компания Oro navigacija.



По ее данным, количество транзитных рейсов через Литву 1-5 апреля сократилось на 80% до 509.



В минувшие выходные в целом были обслужены 206 рейсов, из них 16 приземлялись или взлетали в одном из аэропортов Литвы. Между тем, через Литву проследовали 44 самолета в Китай и из него, 118 – в Россию и из нее.



Глава Oro navigacija Миндаугас Густис на минувшей неделе сказал, что второй квартал этого года в связи с продолжающейся пандемией может быть самым худшим за всю историю существования компании.



* * *



Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставит до 68 млн евро кредита на реконструкцию причалов Клайпедского морского порта.



В понедельник дирекция порта сообщила о подписании договора сроком на 19 лет.



В рамках реализации проекта общей стоимостью 136 млн евро будут расширены границы и углублены судоходные каналы, чтобы порт мог принимать более крупные суда. Его планируется завершить до конца 2023 года.



Временный руководитель порта Видмантас Паукште сообщил, что сейчас очень важно инвестировать в развитие порта.



"Инвестиции в порт помогут оставаться экономически жизнеспособными, будут предоставлены широкие возможности литовским подрядчикам", – отметил в сообщении В. Паукште.



В январе министерство коммуникаций и транспорта сообщило, что Клайпедский порт за четыре года планирует инвестировать в расширение 352 млн евро, часть тих средств будет финансироваться за счет фондов Евросоюза.



Больше всего средств в 2020-2023 годах планируется выделить на строительство портовых причалов и реконструкцию акватории, а также на ее углубление.



* * *



В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 5%, хотя потребление в стране снижалось, сообщает оператор передающей системы Litgrid.



30 марта – 5 апреля в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия подорожала до 21,4 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию повысилась на 8% и составила 22 евро за мегаватт-час в каждой из стран. Между тем цена системы продолжала снижаться и составила всего 5,4 евро за мегаватт-час.



Глава Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс сказал для пресс-релиза, что потребление электроэнергии в Литве последовательно снижалось и по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось еще на 2%.



"Если говорить о фиксировавшемся в этих условиях росте оптовой цены в Литве, то мы видим, что это изменение в наибольшей степени обусловлено спросом в четвёртой торговой зоне Швеции, откуда по перемычкам электроэнергия уходит на такие большие рынки, как Польша и Дания, и мы за неё конкурировали - более половины импорта пришло в Литву именно из Швеции", - сказал Л. Варанавичюс.



Производство электроэнергии в Литве за неделю выросло на 27% и обеспечивало 37% потребления (выработка - 80 гигаватт-часов, потребление - 215 гигаватт-часов). Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии