Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, экономика >> Литва заимствует 1,5 млрд евро на смягчение последствий коронавирусного кризиса

Литва заимствует 1, 5 млрд евро на смягчение последствий коронавирусного кризиса

фото: bns.lt


Литва заимствует у международных финансовых учреждений 1,5 млрд евро. Эти средства пойдут на обеспечение ликвидности государственной казны.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет в кредит 700 млн евро, Северный инвестиционный банк (СИБ) и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) - по 400 млн евро.

"На мировой арене нас ценят за надёжное и очень ответственное ведение государственных финансов. Пришло время этим воспользоваться для пользы жителей Литвы. Я подписал договоры о кредитах стоимостью 1,5 млрд евро с международными финансовыми учреждениями на выгодных условиях", - сказал для пресс-релиза министр финансов Вилюс Шапока.

Министерство финансов и ЕИБ подписали договор ссуды на сумму 700 млн евро в понедельник. Окончательные сроки кредита и норма годовых будут зависеть от ситуация на рынках капитала.
С БРСЕ у Литвы два подписанных в июне 2019 года и в марте 2020 года договора на сумму 100 млн евро каждый. По этим договорам намечается увеличить суммы кредитов на 400 млн евро.

Договор о кредите на 400 млн евро с СИБ подписан в пятницу на 10 лет с переменной нормой годовых.

Кабмин в середине марта утвердил план мер по поощрению экономики и смягчению последствий вызванного коронавирусом кризиса, в котором с целью обеспечения ликвидности госказны намечено заимствовать дополнительно 5 млрд евро.

17 марта парламент увеличил лимит чистого изменения обязательств правительства по заимствованиям.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, экономика
Ключевые слова: сейм, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 173 раза
добавлена сегодня, 6 апреля, 18:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка