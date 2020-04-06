Литва заимствует 1, 5 млрд евро на смягчение последствий коронавирусного кризиса 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Литва заимствует у международных финансовых учреждений 1,5 млрд евро. Эти средства пойдут на обеспечение ликвидности государственной казны.



Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет в кредит 700 млн евро, Северный инвестиционный банк (СИБ) и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) - по 400 млн евро.



"На мировой арене нас ценят за надёжное и очень ответственное ведение государственных финансов. Пришло время этим воспользоваться для пользы жителей Литвы. Я подписал договоры о кредитах стоимостью 1,5 млрд евро с международными финансовыми учреждениями на выгодных условиях", - сказал для пресс-релиза министр финансов Вилюс Шапока.



Министерство финансов и ЕИБ подписали договор ссуды на сумму 700 млн евро в понедельник. Окончательные сроки кредита и норма годовых будут зависеть от ситуация на рынках капитала. Литва заимствует у международных финансовых учреждений 1,5 млрд евро. Эти средства пойдут на обеспечение ликвидности государственной казны.Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет в кредит 700 млн евро, Северный инвестиционный банк (СИБ) и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) - по 400 млн евро."На мировой арене нас ценят за надёжное и очень ответственное ведение государственных финансов. Пришло время этим воспользоваться для пользы жителей Литвы. Я подписал договоры о кредитах стоимостью 1,5 млрд евро с международными финансовыми учреждениями на выгодных условиях", - сказал для пресс-релиза министр финансов Вилюс Шапока.Министерство финансов и ЕИБ подписали договор ссуды на сумму 700 млн евро в понедельник. Окончательные сроки кредита и норма годовых будут зависеть от ситуация на рынках капитала. С БРСЕ у Литвы два подписанных в июне 2019 года и в марте 2020 года договора на сумму 100 млн евро каждый. По этим договорам намечается увеличить суммы кредитов на 400 млн евро.



Договор о кредите на 400 млн евро с СИБ подписан в пятницу на 10 лет с переменной нормой годовых.



Кабмин в середине марта утвердил план мер по поощрению экономики и смягчению последствий вызванного коронавирусом кризиса, в котором с целью обеспечения ликвидности госказны намечено заимствовать дополнительно 5 млрд евро.



17 марта парламент увеличил лимит чистого изменения обязательств правительства по заимствованиям. BNS Категории: общество, чп и криминал, экономика Ключевые слова: сейм, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии