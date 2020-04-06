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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией
Салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу в Москве с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, сообщает РИА Новости.
Работа предприятий без таких документов запрещена до конца текущего месяца.
В четверг президент Владимир Путин в целях борьбы с распространением коронавируса продлил нерабочие дни по всей стране до 30 апреля. Продолжат работу экстренные службы, продуктовые магазины, аптеки, банки, общественный транспорт и все производства непрерывного цикла.
Вопрос о введении режима самоизоляции решается властями каждого отдельного региона. В Москве и Подмосковье он действует до 1 мая. Выходить разрешается только на работу, если ее нельзя выполнять удаленно, в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также для того, чтобы вынести мусор и выгулять собаку рядом с домом.
РИА Новости
Категории: общество
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, салоны
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