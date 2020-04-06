СОГГЛ и полиция Литвы просят проверять всех должностных лиц на коронавирус 🔊 Воспроизвести



Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и полиция просят разрешить в порядке исключения проверять на коронавирус всех должностных лиц, как это сейчас происходит с медиками.



Как сообщил BNS глава СОГГЛ Рустамас Любаевас, эти службы подали совместное заявление в Министерство здравоохранения более недели назад, но пока ответа не получили.



"Озабоченность связана с тем, что если должностное лицо заболеет, почувствует недомогание, должна быть возможность проверки на коронавирус, как и у медиков. Таким образом, мы действительно могли бы решить многие проблемы. Поскольку в данный момент в отношении наших должностных лиц –полиции, Службы общественной безопасности– действует общий порядок ", – сказал BNS Р. Любаевас.



По его словам, проверка должностных лиц поможет обеспечить работу и улучшить психологическую атмосферу на службе, поскольку встречались случаи, когда в связи с контактом должностного лица с возможно зараженным коронавирусом пришлось изолировать всю смену. Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и полиция просят разрешить в порядке исключения проверять на коронавирус всех должностных лиц, как это сейчас происходит с медиками.Как сообщил BNS глава СОГГЛ Рустамас Любаевас, эти службы подали совместное заявление в Министерство здравоохранения более недели назад, но пока ответа не получили."Озабоченность связана с тем, что если должностное лицо заболеет, почувствует недомогание, должна быть возможность проверки на коронавирус, как и у медиков. Таким образом, мы действительно могли бы решить многие проблемы. Поскольку в данный момент в отношении наших должностных лиц –полиции, Службы общественной безопасности– действует общий порядок ", – сказал BNS Р. Любаевас.По его словам, проверка должностных лиц поможет обеспечить работу и улучшить психологическую атмосферу на службе, поскольку встречались случаи, когда в связи с контактом должностного лица с возможно зараженным коронавирусом пришлось изолировать всю смену. Глава СОГГЛ утверждает, что пока коронавирус выявлен только у одного пограничника, когда он вернулся из отпуска и находился в самоизоляции, он не выходил на работу.



Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис информировал BNS, что сейчас полиция организует работу в малых группах, чтобы избежать контактов с коллегами. Однако с ростом диагнозов COVID-19 иногда приходится на две недели отстранять от работы патрули, контактировавшие с зараженными лицами. Разрешение на проверку их могло бы помочь в решении проблем.



Согласно порядку, утвержденному министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, на коронавирус могут проверяться все специалисты сферы здравоохранения, даже если у них нет симптомов COVID-19. А если симптомы у медика проявляются, его следует проверять незамедлительно. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 118 раз Комментарии