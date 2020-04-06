В праздничные дни будет ограничен въезд во все города и городки Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В праздничные выходные будет ограничен въезд во все города и городки Литвы, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



Премьер-министр утверждает, что это обеспечит полиция, при необходимости будут привлечены военные, а самоуправления попросят технически ограничить все не являющиеся необходимыми въезды в города и городки.



Исключения будут применяться в тех случаях, когда поездка будет осуществляться в случае смерти, тяжелой болезни близких, родственников, или несчастных случаев, также, когда поездка осуществляется в связи с необходимостью выполнения или предоставления необходимой медицинской помощи.



Запрет не будет действовать в отношении тех, кто будет направляться в другое иное от места проживание самоуправление, в котором человек обладает недвижимым имуществом. В праздничные выходные будет ограничен въезд во все города и городки Литвы, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.Премьер-министр утверждает, что это обеспечит полиция, при необходимости будут привлечены военные, а самоуправления попросят технически ограничить все не являющиеся необходимыми въезды в города и городки.Исключения будут применяться в тех случаях, когда поездка будет осуществляться в случае смерти, тяжелой болезни близких, родственников, или несчастных случаев, также, когда поездка осуществляется в связи с необходимостью выполнения или предоставления необходимой медицинской помощи.Запрет не будет действовать в отношении тех, кто будет направляться в другое иное от места проживание самоуправление, в котором человек обладает недвижимым имуществом. "Все мы соскучились по живущим отдельно бабушкам, родителям, прочим членам семей. Однако лучшее, что сегодня мы можем сделать для них и себя самих, – не ехать посещать и поздравлять их с Пасхой", – написал С. Сквернялис в социальной сети "Фейсбук".



По словам премьер-министра, строго будут проверяться те лица, которые обязаны соблюдать самоизоляцию, торговые центры просят обеспечить надлежащее регулирование потоков покупателей.



С. Сквернялис утверждает, что окончательное решение по упомянутым мерам будет принято на заседании Кабмина в среду.



Премьер также упомянул, что если ситуация не ухудшиться, то в перспективе можно будет смягчить карантинный режим, однако пока не предоставил деталей.



"Предстоящие выходные действительно критически важны. Я прошу всех сплотиться и вести себя очень ответственно. Если все пройдет хорошо, то, возможно, постепенно, мы сможем перейти к облеченному режиму", – указал премьер. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 492 раза Комментарии