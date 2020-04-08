Озеро Гилужис станет привлекательнее для досуга жителей Вильнюса 🔊 Воспроизвести



Этим летом в Вильнюсе начнёт действовать ещё один официальный пляж. Его планируется оборудовать рядом с микрорайоном Пилайте, у озера Гилужис, называемое ещё и как Гелуже.



В настоящее время уже подготовлены проектные предложения по оборудованию этого пляжа, и горожане могут оценить их на сайте городского самоуправления.



Однако запланированная столичными властями новая рекреационная территория является не просто пляжем. Стремясь её соответствующе продумать, чтобы максимально эффективно приспособить к нуждам отдыхающих, городское самоуправление подготовит проект благоустройства южной части озера Гилужис в более масштабном виде.



Не только для Пилайте



Необходимость в благоустройстве берегов озера именно сейчас вызвана несколькими обстоятельствами. Прежде всего, Вильнюсское городское самоуправление решило привести в порядок земельный участок, находящийся в собственности города и который больше всего подходит для рекреационной деятельности. В настоящее время уже подготовлены проектные предложения по оборудованию этого пляжа, и горожане могут оценить их на сайте городского самоуправления.Однако запланированная столичными властями новая рекреационная территория является не просто пляжем. Стремясь её соответствующе продумать, чтобы максимально эффективно приспособить к нуждам отдыхающих, городское самоуправление подготовит проект благоустройства южной части озера Гилужис в более масштабном виде.Необходимость в благоустройстве берегов озера именно сейчас вызвана несколькими обстоятельствами. Прежде всего, Вильнюсское городское самоуправление решило привести в порядок земельный участок, находящийся в собственности города и который больше всего подходит для рекреационной деятельности.



В-третьих, в Общем плане Вильнюса берега озера Гилужис и его притоков очерчены как система зелёных насаждений.



Хотя бОльшую часть побережья этого озера составляют, как и следовало сегодня ожидать, частные владения, городские власти подчёркивают, что они не намерены отступать от решений, зафиксированных в Общем плане, то есть по максимуму сделать эту часть столицы рекреационной зоной для всех горожан.



Озеро, занимающее вместе с притоками площадь в 19 га и глубиной 5,6 м, очень важный природно-рекреационный ресурс Вильнюса. И к тому же едва ли не единственный большой водный источник на северо-западе города, так плотно застраиваемом в последние годы. Впрочем, это относится не только к Пилайте, но и ко всем остальным соседним микрорайонам – Пашилайчяй, Юстинишкес, а таже части Каролинишкес, Шяшкине и Фабиёнишкес.











Оборудование – для всех



На участке, принадлежащем городу, появится пляж со всем необходимым оборудованием, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.



Если же говорить конкретные, то речь в данном случае идёт о скамейках со спинками, в гриль-зоне – столы с лавками и мангалами.



Будут также оборудованы кабинки для переодевания, одна из них будет приспособлена для людей с ограниченными возможностями. К слову, для удобства таких посетителей будут оборудованы пандусы для спуска в воду и специальные подъезды с деревянным покрытием.



Планируется установить мусорные урны, места стоянки для велосипедов, информационные знаки и стенды.



Уже имеющиеся там детская игровая и спортивная площадки останутся, только они будут сгруппированы в подходящем для этого месте.



Проектируется новый 25-метровый мостик с крышей.



За счёт частных средств предполагается оборудовать здесь ещё станцию для занятий водными лыжами, которая не должна мешать спокойному отдыху остальных посетителей.



В рамках проекта по благоустройству южного побережья озера Гилужис предусмотрено и наведение порядка на прилегающей улице Ангелавос: здесь появится автостоянка, пешеходные и велодорожки.



Более подробную информацию о данном проекте можно найти на сайте www.vilnius.lt, в разделе «Miesto pletra» (подраздел «Zeldynai»).



Столичные власти ждут замечания горожан по проекту озера Гилужис до 12 апреля по электронному адресу irena.cepukoite@vplanas.lt.



Во-вторых, было учтено и то, что на другом участке – на юго-восточном берегу озера, частные инвесторы спроектировали также рекреационную зону общего пользования. Они предполагают её потом передать городу. В пресс-релизе Вильнюсского самоуправления, к слову, так и написано – «передать», но, надо полагать, более конкретные детали будущей сделки будут обнародованы гораздо позже.В-третьих, в Общем плане Вильнюса берега озера Гилужис и его притоков очерчены как система зелёных насаждений.Хотя бОльшую часть побережья этого озера составляют, как и следовало сегодня ожидать, частные владения, городские власти подчёркивают, что они не намерены отступать от решений, зафиксированных в Общем плане, то есть по максимуму сделать эту часть столицы рекреационной зоной для всех горожан.Озеро, занимающее вместе с притоками площадь в 19 га и глубиной 5,6 м, очень важный природно-рекреационный ресурс Вильнюса. И к тому же едва ли не единственный большой водный источник на северо-западе города, так плотно застраиваемом в последние годы. Впрочем, это относится не только к Пилайте, но и ко всем остальным соседним микрорайонам – Пашилайчяй, Юстинишкес, а таже части Каролинишкес, Шяшкине и Фабиёнишкес.На участке, принадлежащем городу, появится пляж со всем необходимым оборудованием, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.Если же говорить конкретные, то речь в данном случае идёт о скамейках со спинками, в гриль-зоне – столы с лавками и мангалами.Будут также оборудованы кабинки для переодевания, одна из них будет приспособлена для людей с ограниченными возможностями. К слову, для удобства таких посетителей будут оборудованы пандусы для спуска в воду и специальные подъезды с деревянным покрытием.Планируется установить мусорные урны, места стоянки для велосипедов, информационные знаки и стенды.Уже имеющиеся там детская игровая и спортивная площадки останутся, только они будут сгруппированы в подходящем для этого месте.Проектируется новый 25-метровый мостик с крышей.За счёт частных средств предполагается оборудовать здесь ещё станцию для занятий водными лыжами, которая не должна мешать спокойному отдыху остальных посетителей.В рамках проекта по благоустройству южного побережья озера Гилужис предусмотрено и наведение порядка на прилегающей улице Ангелавос: здесь появится автостоянка, пешеходные и велодорожки.Более подробную информацию о данном проекте можно найти на сайте www.vilnius.lt, в разделе «Miesto pletra» (подраздел «Zeldynai»).Столичные власти ждут замечания горожан по проекту озера Гилужис до 12 апреля по электронному адресу irena.cepukoite@vplanas.lt. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Озеро Гилужис География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 192 раза Комментарии