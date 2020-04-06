В Литве растет число считающих, что жилье подешевеет – опрос 🔊 Воспроизвести



В связи с распространением коронавируса и продолжением карантина в Литве увеличивается количество считающих, что в ближайшее время жилье подешевеет, свидетельствуют данные нового опроса.



По данным опроса, проведенного по заказу банка SEB bankas, в марте придерживающихся такого мнения было 40% (в конце декабря – 9%),между тем, считающих, что жилье будет дорожать, было 19% (55%).У 26% опрошенных не было мнения (обычно таких бывает около 10%). Более пессимистичными были жители Вильнюса и Каунаса, получающие более высокие доходы.



По словам экономиста SEB bankas Тадаса Повилаускаса, коронавирус неизбежно окажет негативное влияние на рынок жилья, однако он будет зависеть от того, насколько успешно удастся справиться с распространением вируса и вернуть экономику, а также доходы людей в обычное русло.



"На цену жилья наибольшее влияние оказывают изменения реально диспонируемых населением доходов, финансового имущества, рынка кредитов, демографические аспекты, изменения предложения на рынке жилья. Почти все основные факторы, которые определят изменения и не будут благоприятными в ближайшее время", – отметил Т. Павилаускас в сообщении.



Опрос по заказу банка 25-30 марта провела компания социологических и рыночных исследований Baltijos tyrimai, посредством интернета были опрошены 500 человек в возрасте от 15 до 74 лет. В связи с распространением коронавируса и продолжением карантина в Литве увеличивается количество считающих, что в ближайшее время жилье подешевеет, свидетельствуют данные нового опроса.По данным опроса, проведенного по заказу банка SEB bankas, в марте придерживающихся такого мнения было 40% (в конце декабря – 9%),между тем, считающих, что жилье будет дорожать, было 19% (55%).У 26% опрошенных не было мнения (обычно таких бывает около 10%). Более пессимистичными были жители Вильнюса и Каунаса, получающие более высокие доходы.По словам экономиста SEB bankas Тадаса Повилаускаса, коронавирус неизбежно окажет негативное влияние на рынок жилья, однако он будет зависеть от того, насколько успешно удастся справиться с распространением вируса и вернуть экономику, а также доходы людей в обычное русло."На цену жилья наибольшее влияние оказывают изменения реально диспонируемых населением доходов, финансового имущества, рынка кредитов, демографические аспекты, изменения предложения на рынке жилья. Почти все основные факторы, которые определят изменения и не будут благоприятными в ближайшее время", – отметил Т. Павилаускас в сообщении.Опрос по заказу банка 25-30 марта провела компания социологических и рыночных исследований Baltijos tyrimai, посредством интернета были опрошены 500 человек в возрасте от 15 до 74 лет. BNS Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: недвижимость, цены, риски География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии