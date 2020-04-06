Загрузка... Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Тигрица, обитающая в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, заразилась коронавирусом нового типа, сообщает



Специалисты полагают, что тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней. При этом болезнь у него могла протекать бессимптомно или на тот момент у него не было явных признаков заражения.



"У Нади, четырехлетней малайской тигрицы, положительный результат теста на COVID-19. У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они все поправятся", - говорится в заявлении. Тигрица, обитающая в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, заразилась коронавирусом нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Общество по охране дикой природы (WCS).Специалисты полагают, что тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней. При этом болезнь у него могла протекать бессимптомно или на тот момент у него не было явных признаков заражения."У Нади, четырехлетней малайской тигрицы, положительный результат теста на COVID-19. У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они все поправятся", - говорится в заявлении. При этом еще у одного амурского тигра, который жил рядом с заразившейся тигрицей, симптомов заболевания не было. Кроме того, специалисты протестировали малайского тигра-самца, двух амурских тигров, а также леопардов, гепардов, пум и сервалов и пришли к выводу, что все они здоровы.



Организация приняла меры профилактики для всего персонала, который ухаживает за животными, и других кошачьих, живущих в четырех зоопарках сети WCS.



Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что это первый известный случай заражения животного в США и первый случай заражения тигра в мире.



Ранее сообщалось, что, согласно исследованию ученых Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института, кошки восприимчивы к COVID-19. Представитель антикризисного штаба Бельгии по борьбе с распространением коронавируса в конце марта заявил, что в стране был зафиксирован случай передачи коронавируса от хозяина к кошке. Еще один случай заболевания коронавирусом был обнаружен у кошки в Гонконге, хозяин животного также был госпитализирован с COVID-19.



Штат Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США. Число заболевших коронавирусом здесь достигло 122 031, скончались 4159 человек. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: Китай, животные, Нью-Йорк, вирус, пандемия, заболевшие — статья прочитана 202 раза Комментарии