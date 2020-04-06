Правительство России разработало стресс-тесты для компаний с нефтью по $10 и карантином до осени 🔊 Воспроизвести Дом Правительства РФ © Валерий Шарифулин/ТАСС



Согласно первому стресс-сценарию, стоимость российской нефти Urals в 2020 году составит $20 за баррель, согласно второму - $10 за баррель во втором и третьем кварталах



Власти РФ разработали два стресс-сценария развития экономической ситуации для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий. Согласно первому, стоимость российской нефти Urals в 2020 году составит $20 за баррель, согласно второму - $10 за баррель во втором и третьем кварталах. Об этом сообщает Власти РФ разработали два стресс-сценария развития экономической ситуации для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий. Согласно первому, стоимость российской нефти Urals в 2020 году составит $20 за баррель, согласно второму - $10 за баррель во втором и третьем кварталах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РБК и письмо Минпромторга компаниям. Документ Минпромторга с обрисовкой двух стресс-сценариев есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил источник в Минпромторге и федеральный чиновник. Сценарные условия должно было разработать Минэкономразвития, а профильные ведомства (включая Минпромторг, Минэнерго, Минтранс и др.) - организовать совместно с госбанками стресс-тестирование подведомственных им стратегических компаний. Минэкономики подготовило именно такие стресс-сценарии, что содержатся в документе Минпромторга, подтвердил федеральный чиновник.



Так, при первом сценарии развития ситуации, описанном в письме, заморозка экономической деятельности в РФ продлится во втором квартале, карантинные меры в стране будут ужесточены, крупные города закрыты. В этом случае предполагается, что стоимость нефти марки Urals до конца 2020 года будет держаться на уровне $20 за баррель, курс доллара составит 80 руб., а инфляция в РФ по итогам года составит 4,5%.



Согласно второму, более жесткому сценарию, экономическая деятельность в РФ будет остановлена до конца сентября, между городами прекратится транспортное сообщение, большинство территорий страны будет закрыто. При таком развитии ситуации, Urals во втором и третьем кварталах сохранит цену в $10 за баррель, к концу года восстановится до $30 за баррель. Курс доллара во втором квартале превысит 89 руб., в четвертом - скорректируется до 82,2 руб. Инфляция в России в этом сценарии может составить 5,5% по итогам года.



Как уточняет РБК, в документе не указан уровень ВВП ни в одном из сценариев, однако, предполагается, что он сократится.



"При стресс-тестировании Минэкономразвития хочет определить потенциальные уязвимости стратегических предприятий к дальнейшему возможному ухудшению условий ведения деятельности. В частности, будут анализироваться коэффициенты покрытия долга (отношение свободных денежных средств к предстоящим долговым выплатам) и покрытия процентов по долгу", - пишет издание.



Письмо руководителям системообразующих предприятий Минпромторг направил 2 апреля.



В Минэкономразвития РБК подтвердили проведение стресс-тестов в настоящее время.



Ранее издание сообщало, что Министерство экономического развития РФ разработало систему стресс-тестирования системообразующих предприятий на предмет финансовой устойчивости в условиях ухудшения экономической ситуации. Как отметил собеседник издания, по результатам проведенных исследований финансовой устойчивости предприятий будет сделан вывод о потенциальных проблемах организации. При этом для каждой из таких проблем банки определят критерий риска. Источник издания добавил, что по результатам мониторинга финансового состояния системообразующих предприятий будет сформулирован пакет антикризисных мер поддержки предприятий. ТАСС Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: бюджет, нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК География: Россия — статья прочитана 68 раз Комментарии