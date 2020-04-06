Судно-хранилище СПГ Independence вернулось на свое место и возобновило работу в Клайпеде 🔊 Воспроизвести



Поскольку в южной части Клайпедского морского порта досрочно были закончены работы по углублению акватории, судно-хранилище терминала сжиженного природного газа (СПГ) Independence вернулось на обычное место швартовки и возобновило работу.



Временный руководитель порта Видмантас Паукште сообщил, что работы по сбору намывных отложений в месте швартовки судна СПГ проводятся уже третий раз с начала работы терминала. В этот раз для них потребовалось четыре дня, их провела бельгийская компания Jan De Nul NV.



"Оправдались ранее принятые решения по углублению зоны акватории под судном Independence до 16 метров. Таким образом, были созданы условия для того, чтобы проводить эти работы и передислоцировать судно можно было бы реже", – отметил В. Паукште в пресс-релизе.



Часть акватории порта у причала терминала СПГ была углублена до 16 метров в 2013 году, затем она очищался в 2015 и 2016 годах. Поскольку в южной части Клайпедского морского порта досрочно были закончены работы по углублению акватории, судно-хранилище терминала сжиженного природного газа (СПГ) Independence вернулось на обычное место швартовки и возобновило работу.Временный руководитель порта Видмантас Паукште сообщил, что работы по сбору намывных отложений в месте швартовки судна СПГ проводятся уже третий раз с начала работы терминала. В этот раз для них потребовалось четыре дня, их провела бельгийская компания Jan De Nul NV."Оправдались ранее принятые решения по углублению зоны акватории под судном Independence до 16 метров. Таким образом, были созданы условия для того, чтобы проводить эти работы и передислоцировать судно можно было бы реже", – отметил В. Паукште в пресс-релизе.Часть акватории порта у причала терминала СПГ была углублена до 16 метров в 2013 году, затем она очищался в 2015 и 2016 годах. BNS Категории: экономика Ключевые слова: газ, планы, цена, ТСПГ, содержание География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 64 раза Комментарии