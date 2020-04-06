LG Cargo: Беларусь может импортировать через Литву 4 нефтетанкера в месяц 🔊 Воспроизвести



Беларусь, которая с начала этого года импортирует нефть через Клайпедский порт, рассматривает возможность ввозить через него по четыре танкера нефть в месяц, сообщила компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.



Глава LG Cargo Эгидиюс Лазаускас сказал, что для того, чтобы принимать больше танкеров и перевозить нефть до белорусской границы, как LG Cargo, так и оператор портовых терминалов Klaipedos nafta должны внести изменения в некоторые процессы, чтобы увеличить мощности.



"Мы сами были в Беларуси и общались с БНК (Белорусской Нефтяной компанией – BNS), и они даже говорили о возможности заказывать по четыре судна ежемесячно. По этой причине, как нам, так и Klaipedos nafta следовало бы реорганизовать некоторые процессы, но это возможно", – сказал BNS Э. Лазаускас. Беларусь, которая с начала этого года импортирует нефть через Клайпедский порт, рассматривает возможность ввозить через него по четыре танкера нефть в месяц, сообщила компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.Глава LG Cargo Эгидиюс Лазаускас сказал, что для того, чтобы принимать больше танкеров и перевозить нефть до белорусской границы, как LG Cargo, так и оператор портовых терминалов Klaipedos nafta должны внести изменения в некоторые процессы, чтобы увеличить мощности."Мы сами были в Беларуси и общались с БНК (Белорусской Нефтяной компанией – BNS), и они даже говорили о возможности заказывать по четыре судна ежемесячно. По этой причине, как нам, так и Klaipedos nafta следовало бы реорганизовать некоторые процессы, но это возможно", – сказал BNS Э. Лазаускас. По его словам, реорганизация не была бы существенной.



В этом году белорусы уже импортировали через Клайпеду пять танкеров нефти, однако у БНК нет договора о постоянных поставках через Литвы.



Э. Лазаускас отмечает, что по поводу соглашения Беларуси и России по нефти, появляются противоречивые известия, но, по его словам, белорусы понимают важность диверсификации.



"Они также интенсивно закупают через украинские порты, используют нефтепровод. Пока не ясно, к чему мы придем", – сказал он.



В прошлом году LG Cargo перевезла в Клайпеду около 1,5 млн тонн белорусских нефтепродуктов, однако когда Россия по сути остановила поставки сырья этой стране, их экспортный поток сократился.



Ранее LG Cargo и Klaipedos nafta утверждали, что за год могли бы перевезти около 3 млн тонн нефти для белорусских заводов.



Ранее Беларусь заявляла о намерениях ежемесячно приобретать по два танкера нефти, даже если ее поставки по трубопроводу из России нормализуются. В марте в Клайпеду прибыли четыре танкера с нефтью для Беларуси, в январе - еще один.



Нефть поставляется новополоцкому НПЗ "Нафтан", в целом из российских портов Приморска и Усть-Луги через Клайпеду в этом году поставлено для Беларуси 400 тыс. тонн сырой нефти. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, транзит, порты География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 103 раза Комментарии