Полиция в Литве оштрафовала за нарушение карантина около 150 человек 🔊 Воспроизвести



В понедельник литовская полиция сообщила, что за последние три дня оштрафовала за нарушение карантинных правил почти 150 человек.



"В пятницу должностные лица составили 26 протоколов, в субботу – 69, в воскресенье – 61 протокол", – сказал BNS представитель полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.



После вступления в силу поправок к закону, полиция в пятницу получила право выписывать штрафы за нарушение правовых актов в сфере здравоохранения.



За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, главы предприятий – от 1500 до 6 тыс. евро.



По словам Р. Матониса, полиция за два выходных дня получила 450 сообщений о нарушении самоизоляции и карантина. В понедельник литовская полиция сообщила, что за последние три дня оштрафовала за нарушение карантинных правил почти 150 человек."В пятницу должностные лица составили 26 протоколов, в субботу – 69, в воскресенье – 61 протокол", – сказал BNS представитель полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.После вступления в силу поправок к закону, полиция в пятницу получила право выписывать штрафы за нарушение правовых актов в сфере здравоохранения.За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, главы предприятий – от 1500 до 6 тыс. евро.По словам Р. Матониса, полиция за два выходных дня получила 450 сообщений о нарушении самоизоляции и карантина. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: штраф, контроль, нарушители, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 187 раз Комментарии