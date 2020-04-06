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Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон


Спустя десять дней после положительного теста на COVID-19 у главы британского правительства остаются проблемы со здоровьем. У него до сих пор высокая температура и кашель.

Доставленный накануне в больницу британский премьер Борис Джонсон, у которого ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, нуждается в искусственной вентиляции легких и его подключат к аппарату. Об этом, в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА Новости и КОРРЕСПОНДЕНТ, со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.
“Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких”, - приводит слова своего собеседника издание.

Ранее канцелярия главы правительства соединенного королевства сообщила, что премьер-министр доставлен в больницу для проведения анализов, так как у него по-прежнему сохраняются симптомы инфекции.

Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция 27 марта. Тогда же он перешел в режим самоизоляции и стал работать из дома, а на следующий день он выступил в телеэфире с обращением к нации и сообщил, что в стране вводятся жесткие карантинные меры.

По данным ВОЗ, всего в Соединенном Королевстве выявлено уже почти 42 тысячи заразившихся, 4,3 тысячи человек умерли.

Ранее Королева Великобритании 93-летняя Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией распространения коронавируса. Во время своего обращения к британцам, она заявила, что страна "преуспеет" в борьбе с пандемией коронавируса, но признала, что может случиться "еще многое".
korrespondent.net
Категории: чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: Китай, вирус, Британия, пандемия, Джонсон, заболевшие
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добавлена сегодня, 6 апреля, 09:10

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