Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон



Спустя десять дней после положительного теста на COVID-19 у главы британского правительства остаются проблемы со здоровьем. У него до сих пор высокая температура и кашель.



Доставленный накануне в больницу британский премьер Борис Джонсон, у которого ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, нуждается в искусственной вентиляции легких и его подключат к аппарату. Об этом, в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА Новости и Спустя десять дней после положительного теста на COVID-19 у главы британского правительства остаются проблемы со здоровьем. У него до сих пор высокая температура и кашель.Доставленный накануне в больницу британский премьер Борис Джонсон, у которого ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, нуждается в искусственной вентиляции легких и его подключат к аппарату. Об этом, в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА Новости и КОРРЕСПОНДЕНТ , со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии. “Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких”, - приводит слова своего собеседника издание.



Ранее канцелярия главы правительства соединенного королевства сообщила, что премьер-министр доставлен в больницу для проведения анализов, так как у него по-прежнему сохраняются симптомы инфекции.



Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция 27 марта. Тогда же он перешел в режим самоизоляции и стал работать из дома, а на следующий день он выступил в телеэфире с обращением к нации и сообщил, что в стране вводятся жесткие карантинные меры.



По данным ВОЗ, всего в Соединенном Королевстве выявлено уже почти 42 тысячи заразившихся, 4,3 тысячи человек умерли.



Ранее Королева Великобритании 93-летняя Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией распространения коронавируса. Во время своего обращения к британцам, она заявила, что страна "преуспеет" в борьбе с пандемией коронавируса, но признала, что может случиться "еще многое". korrespondent.net Категории: чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Китай, вирус, Британия, пандемия, Джонсон, заболевшие — статья прочитана 284 раза Комментарии