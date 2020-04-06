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Роспотребнадзор планирует провести исследование на выявление иммунитета к коронавирусу
Роспотребнадзор планирует исследование для выявления иммунитета к новому коронавирусу у населения. Оно будет проведено благодаря тест-системе государственного научного центра "Вектор" на определение антител, которая будет зарегистрирована на следующей неделе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", сообщает РИА Новости.
"У нас есть уже тест-система иммунно-ферментного анализа. Мы ее на следующей неделе регистрируем, ее сделал "Вектор". Это умная система, она определяет антитела, - сказала она. - У нас уже запланировано и разработано популяционное исследование: надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, как сегодня в Москве и Московской области, и там, где еще не было совсем вируса, мы должны понимать, как защищена или не защищена популяция".
Попова подчеркнула, что крайне важно определить иммунитет к вирусу у врачей, чтобы вывести их из группы риска.
"Это будет перелом [тенденции]. Может быть, не на следующей неделе, а еще дней десять должно пройти, чтобы мы наработали количество, чтобы мы получили это знание", - добавила она.
ТАСС
Категории: здоровье, образование
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