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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве зафиксировали более 20 случаев АЧС
Более десятка случаев заражения были подтверждены при исследовании туш диких кабанов и еще у девяти, пойманных на охоте. Государственная продовольственная и ветеринарная служба Литвы (VMVT) сообщила о 22 случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов в лесах Литвы, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В марте и в первую неделю апреля АЧС был подтвержден в останках 13 туш диких кабанов, найденных в лесах, и еще у девяти кабанов, пойманных во время охоты.
Ветеринары предупреждают, что в теплый период активируется АЧС. Подчеркивается, что осуществление мер по биобезопасности должно оставаться приоритетом для заводчиков свиней в нашей Литве, чтобы защитить свиней от этого коварного и опасного заболевания.
Фермеры должны уделять особое внимание использованию дезинфицирующих средств, менять обувь и одежду при работе в сарае, следить за тем, чтобы свиньи были в загоне. Только при соблюдении вышеупомянутых требований биобезопасности риск внедрения вируса АЧС в свиноводство будет снижен.
VMVT напоминает, что АЧС в дикой фауне Литвы несколько спала, но никуда не исчезла. В Литве уже 93 диких кабана, пораженных вирусом АЧС, что только подтверждает, что заболевание все еще циркулирует в дикой природе.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
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