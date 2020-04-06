В Сейме Литвы предложили платить пособия самозанятым даже после карантина 🔊 Воспроизвести © Depositphotos



Консерваторы, зарегистрировавшие поправки, считают, что людям потребуется время для возобновления деятельности, сообщает



Поправки к закону зарегистрировали депутаты-консерваторы Моника Навицкене и Пауле Кузмицкене, говорится на сайте парламента.



По их мнению, самозанятым потребуется дополнительное время для возобновления своей деятельности. В связи с этим они и предложили увеличить срок выплат.



После введения чрезвычайной ситуации многие компании приняли незамедлительные меры для оптимизации последствий ЧС. Ряд работников добровольно ушли в неоплачиваемый отпуск, но также начались и увольнения. Таким образом, недавно предложенные правительством положения о сохранении рабочих мест и о непредставлении неоплачиваемого отпуска работникам для получения государственной субсидии создадут дополнительные препятствия для получения работодателями этой предлагаемой государственной помощи. Консерваторы, зарегистрировавшие поправки, считают, что людям потребуется время для возобновления деятельности, сообщает Sputnik Литва . В Сейме Литвы предложили платить пособия самозанятым еще два месяца после окончания карантина.Поправки к закону зарегистрировали депутаты-консерваторы Моника Навицкене и Пауле Кузмицкене, говорится на сайте парламента.По их мнению, самозанятым потребуется дополнительное время для возобновления своей деятельности. В связи с этим они и предложили увеличить срок выплат.После введения чрезвычайной ситуации многие компании приняли незамедлительные меры для оптимизации последствий ЧС. Ряд работников добровольно ушли в неоплачиваемый отпуск, но также начались и увольнения. Таким образом, недавно предложенные правительством положения о сохранении рабочих мест и о непредставлении неоплачиваемого отпуска работникам для получения государственной субсидии создадут дополнительные препятствия для получения работодателями этой предлагаемой государственной помощи. Поправки должен рассмотреть и одобрить Сейм, чтобы они вступили в силу.



В Литве зафиксировано более 811 случаев коронавируса, а также 13 смертей. Выздоровевших - семеро. В стране продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, экономика Ключевые слова: помощь, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 143 раза Комментарии