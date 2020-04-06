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В Сейме Литвы предложили платить пособия самозанятым даже после карантина

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Консерваторы, зарегистрировавшие поправки, считают, что людям потребуется время для возобновления деятельности, сообщает Sputnik Литва. В Сейме Литвы предложили платить пособия самозанятым еще два месяца после окончания карантина.

Поправки к закону зарегистрировали депутаты-консерваторы Моника Навицкене и Пауле Кузмицкене, говорится на сайте парламента.

По их мнению, самозанятым потребуется дополнительное время для возобновления своей деятельности. В связи с этим они и предложили увеличить срок выплат.

После введения чрезвычайной ситуации многие компании приняли незамедлительные меры для оптимизации последствий ЧС. Ряд работников добровольно ушли в неоплачиваемый отпуск, но также начались и увольнения. Таким образом, недавно предложенные правительством положения о сохранении рабочих мест и о непредставлении неоплачиваемого отпуска работникам для получения государственной субсидии создадут дополнительные препятствия для получения работодателями этой предлагаемой государственной помощи.
Поправки должен рассмотреть и одобрить Сейм, чтобы они вступили в силу.

В Литве зафиксировано более 811 случаев коронавируса, а также 13 смертей. Выздоровевших - семеро. В стране продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, здоровье, экономика
Ключевые слова: помощь, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 6 апреля, 11:30

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