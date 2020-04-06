В Сейме Литвы предложили платить пособия самозанятым даже после карантина

Консерваторы, зарегистрировавшие поправки, считают, что людям потребуется время для возобновления деятельности, сообщает Sputnik Литва. В Сейме Литвы предложили платить пособия самозанятым еще два месяца после окончания карантина.
Поправки к закону зарегистрировали депутаты-консерваторы Моника Навицкене и Пауле Кузмицкене, говорится на сайте парламента.
По их мнению, самозанятым потребуется дополнительное время для возобновления своей деятельности. В связи с этим они и предложили увеличить срок выплат.
После введения чрезвычайной ситуации многие компании приняли незамедлительные меры для оптимизации последствий ЧС. Ряд работников добровольно ушли в неоплачиваемый отпуск, но также начались и увольнения. Таким образом, недавно предложенные правительством положения о сохранении рабочих мест и о непредставлении неоплачиваемого отпуска работникам для получения государственной субсидии создадут дополнительные препятствия для получения работодателями этой предлагаемой государственной помощи.
Поправки должен рассмотреть и одобрить Сейм, чтобы они вступили в силу.
В Литве зафиксировано более 811 случаев коронавируса, а также 13 смертей. Выздоровевших - семеро. В стране продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли.
В Литве зафиксировано более 811 случаев коронавируса, а также 13 смертей. Выздоровевших - семеро. В стране продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли.