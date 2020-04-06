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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Из Китая в Литву доставили коробки с одноразовой одеждой и масками
Все защитные принадлежности, привезенные из Китая, предназначены для литовских врачей, борющихся с коронавирусом. В Литву из Китая более двух тысяч коробок медицинских принадлежностей, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на премьер-министра республики Саулюса Сквернялиса в Facebook.
Самолет приземлился в аэропорту Каунаса. На его борту были более двух тысяч коробок с одноразовой медицинской одеждой и масками.
"Все для врачей, борющихся с коронавирусом. Будьте в безопасности и защитите нас", - написал премьер.
В настоящее время в республике 811 случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 13 человек, а выздоровели семеро. Отмечается, что расследовано более 2,2 тысячи случаев подозрения на заболевание.
В республике до 13 апреля объявлен карантин. За нарушение правил карантина введено уголовное наказание.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире более миллиона инфицированных. Более 57 тысяч человек умерли.
lt.sputniknews.ru
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