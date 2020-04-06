Из Китая в Литву доставили коробки с одноразовой одеждой и масками 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Александр Кряжев



Все защитные принадлежности, привезенные из Китая, предназначены для литовских врачей, борющихся с коронавирусом. В Литву из Китая более двух тысяч коробок медицинских принадлежностей, сообщил



Самолет приземлился в аэропорту Каунаса. На его борту были более двух тысяч коробок с одноразовой медицинской одеждой и масками.



"Все для врачей, борющихся с коронавирусом. Будьте в безопасности и защитите нас", - написал премьер.



В настоящее время в республике 811 случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 13 человек, а выздоровели семеро. Отмечается, что расследовано более 2,2 тысячи случаев подозрения на заболевание.



В республике до 13 апреля объявлен карантин. За нарушение правил карантина введено уголовное наказание.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире более миллиона инфицированных. Более 57 тысяч человек умерли. Все защитные принадлежности, привезенные из Китая, предназначены для литовских врачей, борющихся с коронавирусом. В Литву из Китая более двух тысяч коробок медицинских принадлежностей, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на премьер-министра республики Саулюса Сквернялиса в Facebook.Самолет приземлился в аэропорту Каунаса. На его борту были более двух тысяч коробок с одноразовой медицинской одеждой и масками."Все для врачей, борющихся с коронавирусом. Будьте в безопасности и защитите нас", - написал премьер.В настоящее время в республике 811 случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 13 человек, а выздоровели семеро. Отмечается, что расследовано более 2,2 тысячи случаев подозрения на заболевание.В республике до 13 апреля объявлен карантин. За нарушение правил карантина введено уголовное наказание.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире более миллиона инфицированных. Более 57 тысяч человек умерли. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: помощь, Китай, МИД, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие — статья прочитана 42 раза Комментарии