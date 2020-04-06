Специалисты назвали профессии, попавшие в зону риска из-за пандемии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Илья Питалев



Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии, пишет RT и



Так, фитнес-центры могут лишиться части клиентов, а значит, некоторым инструкторам придется искать новую работу. В таком случае молодые тренеры станут неконкурентоспособными, отмечают эксперты.



По мнению авторов исследования, распространение заболевания COVID-19, которое затронуло уже более 1,2 миллиона человек во всем мире, подтолкнуло процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Из-за этого под удар могут попасть младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.



Накануне специалисты портала HeadHunter сообщили, что за последний месяц в России увеличилось количество вакансий в сфере медицины и фармацевтики, безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, а также строительства и недвижимости.



Подробнее Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии, пишет RT и РИА Новости со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.Так, фитнес-центры могут лишиться части клиентов, а значит, некоторым инструкторам придется искать новую работу. В таком случае молодые тренеры станут неконкурентоспособными, отмечают эксперты.По мнению авторов исследования, распространение заболевания COVID-19, которое затронуло уже более 1,2 миллиона человек во всем мире, подтолкнуло процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Из-за этого под удар могут попасть младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.Накануне специалисты портала HeadHunter сообщили, что за последний месяц в России увеличилось количество вакансий в сфере медицины и фармацевтики, безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, а также строительства и недвижимости. РИА Новости Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: Китай, рынок труда, вирус, пандемия, профессии — статья прочитана 215 раз Комментарии