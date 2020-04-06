Китай безвозмездно отправил в Нью-Йорк тысячу аппаратов ИВЛ 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Axel Heimken / dpa / Pool



Ещё 140 технических устройств для вентиляции лёгких поступят из штата Орегон.



Китай безвозмездно отправил американскому штату Нью-Йорк тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В субботу техника будет доставлена в международный аэропорт имени Джона Кеннеди, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передаёт



— Это большое событие, и оно будет иметь для нас огромное значение, — сказал Куомо во время утреннего брифинга с представителями прессы, добавив, что ещё 140 аппаратов ИВЛ поступят из Орегона.



Куомо также отметил, что Нью-Йорк ведёт дела с китайскими компаниями относительно поставки необходимого медицинского оборудования. В частности, штат уже разместил заказ на 17 000 аппаратов ИВЛ, но этот заказ пока остаётся невыполненным, вероятно, из-за острой конкуренции за технику и глобального дефицита на аппараты. Ещё 140 технических устройств для вентиляции лёгких поступят из штата Орегон.Китай безвозмездно отправил американскому штату Нью-Йорк тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В субботу техника будет доставлена в международный аэропорт имени Джона Кеннеди, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передаёт ЛАЙФ со ссылкой на CNBC.— Это большое событие, и оно будет иметь для нас огромное значение, — сказал Куомо во время утреннего брифинга с представителями прессы, добавив, что ещё 140 аппаратов ИВЛ поступят из Орегона.Куомо также отметил, что Нью-Йорк ведёт дела с китайскими компаниями относительно поставки необходимого медицинского оборудования. В частности, штат уже разместил заказ на 17 000 аппаратов ИВЛ, но этот заказ пока остаётся невыполненным, вероятно, из-за острой конкуренции за технику и глобального дефицита на аппараты. Несмотря на это, он поблагодарил Джека Ма и Джо Цая, основателей китайской электронной коммерции Alibaba, а также Хуан Пина, генерального консула Китая в Нью-Йорке, за их помощь в безвозмездной поставке тысячи аппаратов ИВЛ штату.



Отмечается, что администрация Трампа всеми средствами стремится увеличить производство аппаратов ИВЛ и других необходимых предметов медицинского назначения в США, поскольку больницы переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.



Однако заводы уже работают на полную мощность, и, согласно прогнозам, к следующей неделе в Нью-Йорке может уже не хватить техники для спасения жизней.



Если для новых пациентов, поступающих в больницы, не будет хватать аппаратов ИВЛ, медучреждения в Нью-Йорке будут вынуждены выбирать, какие больные будут получать помощь. Сейчас обсуждается возможность разделения аппаратов ИВЛ между двумя пациентами.



В данный момент Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии CoViD-2019 в США. Согласно подсчётам властей, пик эпидемии наступит в середине апреля. В настоящее время в США зарегистрировано свыше 278 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Страна находится на первом месте в мире по распространению этого заболевания. life.ru Категории: здоровье, политика, в мире Ключевые слова: США, помощь, Китай, вирус, пандемия, ИВЛ — статья прочитана 169 раз Комментарии