В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса 🔊 Воспроизвести Reuters



Самым явным симптомом коронавирусной инфекции является лихорадка и температура выше 38 градусов, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.



Об этом она сказала в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1», сообщает



«Первым явным симптомом коронавируса является повышенная температура», — отметила Харрис.



По её словам, люди рассказывают, что «просыпаются посреди ночи в помутнении» и чувствуют себя ужасно, «не понимают, что происходит».



«У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — подчеркнула представитель организации.



Харрис добавила, что с этим сталкиваются более 90% пациентов.



Ранее в Минздраве рекомендовали россиянам в условиях пандемии не заниматься самолечением, а обращаться к врачам в случае проявления симптомов заболевания.



3 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 1 млн, а более 50 тыс. больных скончались. Самым явным симптомом коронавирусной инфекции является лихорадка и температура выше 38 градусов, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.Об этом она сказала в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1», сообщает RT «Первым явным симптомом коронавируса является повышенная температура», — отметила Харрис.По её словам, люди рассказывают, что «просыпаются посреди ночи в помутнении» и чувствуют себя ужасно, «не понимают, что происходит».«У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — подчеркнула представитель организации.Харрис добавила, что с этим сталкиваются более 90% пациентов.Ранее в Минздраве рекомендовали россиянам в условиях пандемии не заниматься самолечением, а обращаться к врачам в случае проявления симптомов заболевания.3 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 1 млн, а более 50 тыс. больных скончались. russian.rt.com Категории: здоровье, чп и криминал, в мире Ключевые слова: Китай, вирус, заболевание, пандемия, симптомы — статья прочитана 71 раз Комментарии