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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве зафиксировали 13-ю смерть от коронавируса /дополнено/
Министерство здравоохранения подтвердило, что в Литве зафиксирован тринадцатый случай смерти от коронавируса.
Как пишет lrytas.lt, 13-й жертвой вируса является отец доктора Гражины Жекене из Меркине, который заразился коронавирусом. Мужчина умер в Вильнюсе, в клиниках Сантарос.
Сообщается, что мужчина пожилого возраста, возможно, заразился вирусом от своего внука, который работает в лаборатории клиник Сантарос.
Ранее Министерство здравоохранения Литвы сообщило о 12 погибшем от коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Человек находился на лечении в Шяуляйской больнице и входил в группу риска. Глава Минздрава выразил свои соболезнования родным и близким умершего.
В настоящий момент в республике зафиксировано 811 случаев заражения коронавирусом. Семеро человек выздоровели.
В Литве до 13 апреля объявлен национальный карантин. К лицам, нарушившим изоляцию, применяются строгие меры наказания.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
География: Литва
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Ситуация.Массовое безумие. Дальше надо строить психиатрические лечебницы.
Нужно будет много психиатров.