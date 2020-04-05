В Литве зафиксировали 13-ю смерть от коронавируса /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © CC0 / Pixabay



Министерство здравоохранения подтвердило, что в Литве зафиксирован тринадцатый случай смерти от коронавируса.



Как пишет lrytas.lt, 13-й жертвой вируса является отец доктора Гражины Жекене из Меркине, который заразился коронавирусом. Мужчина умер в Вильнюсе, в клиниках Сантарос.



Сообщается, что мужчина пожилого возраста, возможно, заразился вирусом от своего внука, который работает в лаборатории клиник Сантарос.



Ранее Министерство здравоохранения Литвы сообщило о 12 погибшем от коронавируса, сообщает



Человек находился на лечении в Шяуляйской больнице и входил в группу риска. Глава Минздрава выразил свои соболезнования родным и близким умершего.



В настоящий момент в республике зафиксировано 811 случаев заражения коронавирусом. Семеро человек выздоровели.



В Литве до 13 апреля объявлен национальный карантин. К лицам, нарушившим изоляцию, применяются строгие меры наказания.



По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли. Министерство здравоохранения подтвердило, что в Литве зафиксирован тринадцатый случай смерти от коронавируса.Как пишет lrytas.lt, 13-й жертвой вируса является отец доктора Гражины Жекене из Меркине, который заразился коронавирусом. Мужчина умер в Вильнюсе, в клиниках Сантарос.Сообщается, что мужчина пожилого возраста, возможно, заразился вирусом от своего внука, который работает в лаборатории клиник Сантарос.Ранее Министерство здравоохранения Литвы сообщило о 12 погибшем от коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.Человек находился на лечении в Шяуляйской больнице и входил в группу риска. Глава Минздрава выразил свои соболезнования родным и близким умершего.В настоящий момент в республике зафиксировано 811 случаев заражения коронавирусом. Семеро человек выздоровели.В Литве до 13 апреля объявлен национальный карантин. К лицам, нарушившим изоляцию, применяются строгие меры наказания.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, умершие, заболевшие География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии