Искусство на карантине: пользователи соцсетей воссоздают дома шедевры живописи 🔊 Воспроизвести







Как и многие культурные учреждения, музей Гетти в Лос-Анджелесе сейчас временно закрыт из-за распространения коронавируса. Однако даже в это непростое время работники галереи нашли способ заинтересовать людей искусством. Они призвали всех желающих в социальных сетях воссоздать произведения живописи, не выходя из собственного дома. И интернет-пользователи не разочаровали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал My Modern Met.



После того, как музей выложил в Twitter первые примеры этого художественного флешмоба с участием сотрудников галереи, пользователи соцсети стали массово присоединяться к фотомарафону и делиться своим видением мировых шедевров. После того, как музей выложил в Twitter первые примеры этого художественного флешмоба с участием сотрудников галереи, пользователи соцсети стали массово присоединяться к фотомарафону и делиться своим видением мировых шедевров.







Музей Гетти не единственный, запустивший подобный флешмоб. По словам работников галереи, они вдохновились нидерландским Instagram-аккаунтом Tussen Kunst & Quarantaine ("Между искусством и карантином"). В этом профиле пользователи со всего мира, находящиеся в карантине, делятся своим видением известных художественных полотен.



Фото из Twitter Getty Museum Уникальность проекта в том, что люди воссоздают культовые картины с помощью всего, что могут найти дома во время самоизоляции. Некоторые из авторов привлекали к творческому процессу домашних питомцев, другие использовали в создании композиций одежду, еду, предметы обихода, детские игрушки, спортивный инвентарь и прочие подручные средства. Так, один из участников воспроизвел известное полотно Марка Шагала "Синий дом" (1917) с помощью синего совка. Другая использовала полдюжины рулонов туалетной бумаги, чтобы сымитировать актуальный в XVII-XVIII веках напудренный парик.Музей Гетти не единственный, запустивший подобный флешмоб. По словам работников галереи, они вдохновились нидерландским Instagram-аккаунтом Tussen Kunst & Quarantaine ("Между искусством и карантином"). В этом профиле пользователи со всего мира, находящиеся в карантине, делятся своим видением известных художественных полотен. Категории: культура Ключевые слова: музей, карантин — статья прочитана 98 раз Комментарии