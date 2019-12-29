Шумели под окнами: под Рязанью мужчина убил пять человек 🔊 Воспроизвести Фото: © Александр Рюмин/ТАСС







В поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области вечером 4 апреля 32-летний Антон Франчиков убил пятерых человек. Трагедия произошла после того, как он сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.



Произошел словесный конфликт, в результате чего Франчиков взял свое охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину.



Следственный комитет опубликовал видео работы правоохранителей в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области, где вечером 4 апреля 32-летний Антон Франчиков расстрелял пятерых человек.



На кадрах видно, как сотрудники Экспертно-криминалистического центра фотографируют место трагедии, а также проводят другие мероприятия. Кроме того, на видео показана стена с пятью огромными дырками после выстрелов. Произошел словесный конфликт, в результате чего Франчиков взял свое охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину.Следственный комитет опубликовал видео работы правоохранителей в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области, где вечером 4 апреля 32-летний Антон Франчиков расстрелял пятерых человек.На кадрах видно, как сотрудники Экспертно-криминалистического центра фотографируют место трагедии, а также проводят другие мероприятия. Кроме того, на видео показана стена с пятью огромными дырками после выстрелов. Следственное управление СКР по Рязанской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).



По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.



«Между ними произошел словесный конфликт, в результате чего мужчина взял свое зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте», — говорится в сообщении следствия.



По данным Telegram-канал Mash, убиты были 31-летний Максим Ухов, 26-летний Илья Кондраков, 24-летний Виктор Капитанов, а также семейная пара — Евгений и Кристина Табуновы 24 и 22 лет.



Причем трое были убиты в подъезде (Табуновой Франчиков попал в голову), а двоих жертв стрелок добивал на улице.



После преступления злоумышленник скрылся — силовикам понадобилось два часа, чтобы его найти. Для этого правоохранителям даже пришлось привлечь вертолет. В итоге Франчиков был задержан недалеко от своего дома и доставлен к следователю.



В ходе расследования сотрудники СКР допросили свидетелей, а также запросили характеризующий материал на подозреваемого и провели обыск в его квартире, в ходе которого изъяли ружье.



По словам жителей Елатьмы, Франчикова многие здесь не любят, называют «ненормальным» и «отшибленным на голову».



Работал он в местном психоневрологическом диспансере и, по некоторым сообщениям, сам стоял на учете у психиатра, передает портал Ya62.



Губернатор Рязанской области Николай Любимов следит за расследованием уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря чиновника Дениса Арапова. Он отметил, что губернатору уже доложили о случившемся.



По словам Арапова, глава региона поручил утром устроить оперативное совещание для решения вопроса о материальной помощи семьям погибших и жильцам дома, в котором случилась трагедия.



Похожая трагедия произошла в феврале нынешнего года в центре Калининграда — там 63-летний предприниматель открыл стрельбу из охотничьего карабина, убив двоих.



«Мужчина открыл огонь по прохожим из нарезного охотничьего оружия. Он застрелил двоих, после чего попытался покончить с собой. Злоумышленник был ранен, но выжил», — рассказали в правоохранительных органах.



Погибли мужчина и женщин, причем убитая была беременна.



«На улице Баранова, рядом с Центральным рынком, он выстрелил в мужчину и женщину, они убиты, и ранил их сына», — пояснили свидетели.



По некоторым данным, стрельба произошла из-за передела точек на местном рынке. «И погибшие, и нападавший имели на нем свои прилавки. Они давно враждовали между собой, писали друг на друга жалобы и даже подавали в суд», — писал Telegram-канала Life Shot. Gazeta.ru Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: убийство, Рязань — статья прочитана 280 раз Комментарии