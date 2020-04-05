Китай запустит спутник Ухань в честь победы над коронавирусом 🔊 Воспроизвести Ракета-носитель "Куайчжоу-1A" © ChinaImages via REUTERS



Ожидается, что запуск станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь"



Китай во второй половине апреля выведет на орбиту космический спутник "Ухань", названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщает



По данным издания, запуск будет осуществлен при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1A". Ожидается, что это станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь".



КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также осуществляют проекты по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят в течение года. Китай во второй половине апреля выведет на орбиту космический спутник "Ухань", названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в субботу со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".По данным издания, запуск будет осуществлен при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1A". Ожидается, что это станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь".КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также осуществляют проекты по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят в течение года. ТАСС Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: космос, Китай, спутник, короонавирус — статья прочитана 160 раз Комментарии