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Китай запустит спутник Ухань в честь победы над коронавирусом
Ожидается, что запуск станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь"
Китай во второй половине апреля выведет на орбиту космический спутник "Ухань", названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в субботу со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".
По данным издания, запуск будет осуществлен при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1A". Ожидается, что это станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь".
КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также осуществляют проекты по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят в течение года.
ТАСС
Категории: экономика, в мире, технологии
Ключевые слова: космос, Китай, спутник, короонавирус
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