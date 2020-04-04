Число якудза рекордно сократилось 🔊 Воспроизвести Фото: Globallookpress.com



В Японии рекордно сократилось число членов преступных группировок якудза. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает РИА Новости и



Так, по данным Главного полицейского управления Японии, на которые ссылается японское издание, по итогам 2019 года в стране насчитывается всего около 14,4 тысячи членов якудза и около 13,8 тысячи кандидатов в члены преступных группировок — в общей сложности чуть более 28 тысяч. Как отметили в полиции, это самые низкие показатели с 1958 года.



На данный момент крупнейшей группировкой якудза с учетом кандидатов в ее члены по-прежнему является «Ямагути-гуми» — в ней числятся почти 9 тысяч человек. На втором месте по численности располагается «Сумиёси-кай», в которую входят 4,5 тысячи якудза и кандидатов. В группировке «Инагава-кай» насчитывается 3,4 тысячи участников, включая кандидатов, а в «Кобе Ямагути-гуми», которая откололась от «Ямагути-гуми» в 2015 году, — около 3 тысяч человек.



В полиции пояснили, что постепенное сокращение численности якудза наблюдается в Японии уже в течение 18 лет. Это связано с переделом сфер влияния и конфликтами внутри преступных группировок, ужесточением наказаний для компаний, оказывающих финансовую помощь якудза, а также с консолидацией усилий региональных полицейских управлений по борьбе с мафией. В Японии рекордно сократилось число членов преступных группировок якудза. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает РИА Новости и ЛЕНТА со ссылкой на издание «Никкэй».Так, по данным Главного полицейского управления Японии, на которые ссылается японское издание, по итогам 2019 года в стране насчитывается всего около 14,4 тысячи членов якудза и около 13,8 тысячи кандидатов в члены преступных группировок — в общей сложности чуть более 28 тысяч. Как отметили в полиции, это самые низкие показатели с 1958 года.На данный момент крупнейшей группировкой якудза с учетом кандидатов в ее члены по-прежнему является «Ямагути-гуми» — в ней числятся почти 9 тысяч человек. На втором месте по численности располагается «Сумиёси-кай», в которую входят 4,5 тысячи якудза и кандидатов. В группировке «Инагава-кай» насчитывается 3,4 тысячи участников, включая кандидатов, а в «Кобе Ямагути-гуми», которая откололась от «Ямагути-гуми» в 2015 году, — около 3 тысяч человек.В полиции пояснили, что постепенное сокращение численности якудза наблюдается в Японии уже в течение 18 лет. Это связано с переделом сфер влияния и конфликтами внутри преступных группировок, ужесточением наказаний для компаний, оказывающих финансовую помощь якудза, а также с консолидацией усилий региональных полицейских управлений по борьбе с мафией. lenta.ru Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Япония, преступность, якудза, клановость — статья прочитана 121 раз Комментарии