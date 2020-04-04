Info.cz Чехия : вы удивляетесь, почему Россия и Китай укрепляют позиции в ЕС? Вы только посмотрите на последний саммит 🔊 Воспроизвести © Министерство обороны РФ



Саммит лидеров ЕС во время пандемии коронавируса завершился полным разочарованием. В самых важных вопросах их мнения оказались диаметрально противоположными. Между тем, факт появления российских и китайских эпидемиологов в Европе — результат европейской беспомощности, подчеркивает автор.



Этот саммит планировался как встреча лидеров, на которой подтвердится: Европейский союз един даже во время коронавирусного кризиса. Но вместо этого саммит закончился спорами и разочарованием, которые уже давно возникают между севером и югом ЕС из-за разных взглядов и других различий. И какой результат? Пожалуй, худший из возможных. Лидеры стран-членов снова проведут переговоры через две недели, а при нынешнем развитии событий это целая вечность. Этот саммит планировался как встреча лидеров, на которой подтвердится: Европейский союз един даже во время коронавирусного кризиса. Но вместо этого саммит закончился спорами и разочарованием, которые уже давно возникают между севером и югом ЕС из-за разных взглядов и других различий. И какой результат? Пожалуй, худший из возможных. Лидеры стран-членов снова проведут переговоры через две недели, а при нынешнем развитии событий это целая вечность.



Но немецкий подход возмутил итальянского премьера Джузеппе Конте, который дал Брюсселю десять дней на то, чтобы он нашел адекватный выход из кризиса. Как передает портал «Политико», итальянца горячо поддержала Испания, которую коронавирус тоже не щадит. Наконец, их слова привели к трехчасовой перепалке, и лидерам стран-членов ЕС едва удалось согласовать хоть какой-то текст, правда, бессодержательный.



Кто-то возразит, что в последние дни страны-члены хоть немного пришли в себя, начали постепенно устранять торговые барьеры, а некоторые начали по-настоящему помогать друг другу. Однако вряд ли можно игнорировать тот факт, что сначала реакция Европейской комиссии была замедленной и вялой, меры предпринимались хаотично, и не промелькнуло даже тени солидарности. Именно эти вещи сейчас наиболее очевидны.



Конечно, создание финансовых инструментов для выхода из кризиса может быть делом сложным, но людям, которые довольно быстро могут пойти ко дну, это безразлично. Их не интересует и то, что между севером и югом Европейского союза по-прежнему существуют непреодолимые не только экономические, но и идейные различия. Да, премьеры и президенты в итоге согласовали общее заявление. Ну и что? Какой от этого эффект?



Когда вы снова увидите, как российские военные высаживаются в Италии в рамках «гуманитарной» помощи, а китайские «эксперты» едут куда только можно, осознайте, что это не всемирный заговор. Это просто результат европейской беспомощности и отсутствия солидарности, о которых много написано в евросоюзных договорах. ЕС уже хромает на обе ноги, а Россия и Китай пользуются ситуацией. Для них это способ задешево плюнуть нам в лицо. Но виноваты мы сами.



Автор: Михал Пур (Michal Půr) для Info.cz, Чехия, перевод Есть области, в которых премьеры и президенты сходятся, но в самых важных вопросах их мнения диаметрально противоположны. Речь идет о так называемых коронавирусных облигациях, которыми еврозона воспользовалась бы для минимизации ущерба, неминуемого в условиях нынешнего кризиса. Наиболее пострадавшие страны, Испания и Италия, уже давно закредитованы, и однажды еврозоне уже приходилось их спасать. Упрощенно говоря, эта ситуация означает, что богатый север еврозоны расплачивается за бедный юг. Это не нравится, прежде всего, Германии, где бюджетная ответственность ставится на первое место.Но немецкий подход возмутил итальянского премьера Джузеппе Конте, который дал Брюсселю десять дней на то, чтобы он нашел адекватный выход из кризиса. Как передает портал «Политико», итальянца горячо поддержала Испания, которую коронавирус тоже не щадит. Наконец, их слова привели к трехчасовой перепалке, и лидерам стран-членов ЕС едва удалось согласовать хоть какой-то текст, правда, бессодержательный.Кто-то возразит, что в последние дни страны-члены хоть немного пришли в себя, начали постепенно устранять торговые барьеры, а некоторые начали по-настоящему помогать друг другу. Однако вряд ли можно игнорировать тот факт, что сначала реакция Европейской комиссии была замедленной и вялой, меры предпринимались хаотично, и не промелькнуло даже тени солидарности. Именно эти вещи сейчас наиболее очевидны.Конечно, создание финансовых инструментов для выхода из кризиса может быть делом сложным, но людям, которые довольно быстро могут пойти ко дну, это безразлично. Их не интересует и то, что между севером и югом Европейского союза по-прежнему существуют непреодолимые не только экономические, но и идейные различия. Да, премьеры и президенты в итоге согласовали общее заявление. Ну и что? Какой от этого эффект?Когда вы снова увидите, как российские военные высаживаются в Италии в рамках «гуманитарной» помощи, а китайские «эксперты» едут куда только можно, осознайте, что это не всемирный заговор. Это просто результат европейской беспомощности и отсутствия солидарности, о которых много написано в евросоюзных договорах. ЕС уже хромает на обе ноги, а Россия и Китай пользуются ситуацией. Для них это способ задешево плюнуть нам в лицо. Но виноваты мы сами.Автор: Михал Пур (Michal Půr) для Info.cz, Чехия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: аналитика, Китай, ЕС, вирус, Солидарность, пандемия — статья прочитана 181 раз Комментарии