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Россия и Саудовская Аравия могут сократить ежедневную добычу нефти
Россия и Саудовская Аравия могут пойти на значительное сокращение объёмов добычи нефти ежедневно, если удастся достичь договорённости о стабилизации мирового рынка на совещании стран ОПЕК+. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ЛАЙФ со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, на встрече будет обсуждаться возможное сокращение мировых объёмов добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Так, Россия в рамках сделки сократит добычу на 1,5 миллиона баррелей, а Саудовская Аравия — на 3.
Аналогичные меры готовы принять страны — экспортёры нефти, не входящие в ОПЕК+: Канада, США и Бразилия, готовые уменьшить добычу на 2 миллиона баррелей ежедневно.
Ранее Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+ для восстановления баланса на нефтяных рынках. По словам президента России Владимира Путина, для стабилизации ситуации на рынке странам необходимо сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки.
life.ru
Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК
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