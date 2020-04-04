Россия и Саудовская Аравия могут сократить ежедневную добычу нефти 🔊 Воспроизвести



Россия и Саудовская Аравия могут пойти на значительное сокращение объёмов добычи нефти ежедневно, если удастся достичь договорённости о стабилизации мирового рынка на совещании стран ОПЕК+. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает



По данным издания, на встрече будет обсуждаться возможное сокращение мировых объёмов добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Так, Россия в рамках сделки сократит добычу на 1,5 миллиона баррелей, а Саудовская Аравия — на 3.



Аналогичные меры готовы принять страны — экспортёры нефти, не входящие в ОПЕК+: Канада, США и Бразилия, готовые уменьшить добычу на 2 миллиона баррелей ежедневно.



Ранее Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+ для восстановления баланса на нефтяных рынках. По словам президента России Владимира Путина, для стабилизации ситуации на рынке странам необходимо сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия могут пойти на значительное сокращение объёмов добычи нефти ежедневно, если удастся достичь договорённости о стабилизации мирового рынка на совещании стран ОПЕК+. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ЛАЙФ со ссылкой на The Wall Street Journal.По данным издания, на встрече будет обсуждаться возможное сокращение мировых объёмов добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Так, Россия в рамках сделки сократит добычу на 1,5 миллиона баррелей, а Саудовская Аравия — на 3.Аналогичные меры готовы принять страны — экспортёры нефти, не входящие в ОПЕК+: Канада, США и Бразилия, готовые уменьшить добычу на 2 миллиона баррелей ежедневно.Ранее Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+ для восстановления баланса на нефтяных рынках. По словам президента России Владимира Путина, для стабилизации ситуации на рынке странам необходимо сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. life.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 173 раза Комментарии