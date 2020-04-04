Зенитная ракета ВСУ влетела во двор в Львовской области. Запуски приостановлены 🔊 Воспроизвести Министр обороны Андрей Таран, фото: mil.gov.ua



Во Львовской области в четверг, 2 апреля, во двор частного дома упала признанная ранее пригодной к использованию изношенная и неисправная зенитная управляемая ракета (ЗРК).



В связи с инцидентом стрельбы такими боеприпасами приостанавливаются до завершения проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии.



Об этом сообщает



"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - сказал министр обороны.



Он отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.



Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.



"Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - отметил Таран. Во Львовской области в четверг, 2 апреля, во двор частного дома упала признанная ранее пригодной к использованию изношенная и неисправная зенитная управляемая ракета (ЗРК).В связи с инцидентом стрельбы такими боеприпасами приостанавливаются до завершения проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии.Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на пресс-службу министерства."Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - сказал министр обороны.Он отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры."Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - отметил Таран. strana.ua Категории: чп и криминал Ключевые слова: ЧП, ракета, ВСУ География: Украина — статья прочитана 239 раз Комментарии