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Зенитная ракета ВСУ влетела во двор в Львовской области. Запуски приостановлены
Во Львовской области в четверг, 2 апреля, во двор частного дома упала признанная ранее пригодной к использованию изношенная и неисправная зенитная управляемая ракета (ЗРК).
В связи с инцидентом стрельбы такими боеприпасами приостанавливаются до завершения проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии.
Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - сказал министр обороны.
Он отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.
Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.
"Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - отметил Таран.
strana.ua
Категории: чп и криминал
География: Украина
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