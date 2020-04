«Я посмотрел фильм и..» 🔊 Воспроизвести Уважаемые читатели!



Сегодня, когда мы все вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» предлагает вашему вниманию новую рубрику в отделе "Культура" - «Я посмотрел фильм и..».



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.











«Супермен», 1978



"Some people can read War and Peace and come away thinking it's a simple adventure story. Others can read the ingredients on a chewing gum wrapper and unlock the secrets of the universe." Lex Luthor



«Супермен» (англ. Superman) также известен как «Супермен: Фильм» (англ. Superman: The Movie) — художественный фильм, экранизация комикса издательства DC Comics об одноимённом супергерое. Фильм снят совместно Великобританией, Швейцарией, Панамой и Соединёнными Штатами.



В главных ролях снялись Кристофер Рив в роли Супермена, Джин Хэкмен в роли Лекса Лютора, Марлон Брандо в роли Джор-Эла, отца Супермена, Марго Киддер в роли Лоис Лейн. Также в фильме снялись Гленн Форд, Джеки Купер, Тревор Ховард, Теренс Стэмп, Валери Перрин, Нед Битти, Мария Шелл и Сара Дуглас.



В фильме показано происхождение персонажа, начиная со младенчества на планете Криптон, его детство и юность в небольшом городе Смолвиль, работа репортёром в Метрополисе и противостояние со злодеем Лексом Лютором.



Вот решил посмотреть свежим взглядом легендарного супермена. Ведь мы все время смеялись, вот он снял очки и Супермен, одел и снова Кларк? Оказалось, что он не только снимает очки, но и волосы у Супермена и Кларка Кента зачесаны в разные стороны! :)



Ну а если серьезно, это кино - знаковое того времени (1978 год), фильм побил рекорд сборов студии Варнер - 300 млн. долларов, что даже по сегодняшним меркам серьезно, а с учетом инфляции это как 1.2 миллиарда на сегодня!



С созданием фильма связана масса интересных историй, как, например, то, что на главную роль рассматривали кучу топовых актеров, от Пол Ньюмана до Клинт Иствуда, думали - Шварценнегер и Сильвестр Сталлоне, однако взяли на тот момент мало известного Кристофера Рива. С актером явно угадали, он действительно хорош в этой роли и очень печально, что менее чем через 20 лет после выходы фильма Рив упал с лошади и оказался парализованным.







Но вернемся к фильму. После того, как продюсеры остановились на Риве, им нужно было что-то придумать, чтоб завлечь зрителя в зал, а имя Рива этому не способствовало. Поэтому они в первую очередь рекламировали Марлона Брандо и Джина Хэкмена, а «так же Кристофер Рив».



Хотя Брандо в кадре всего 10 минут, при этом его гонорар был самый большой из всех участников проекта — 4 миллиона долларов.



Нужно сказать, что команда снимала сразу первую и вторую часть поралельно, а так же много отснятого так и не вошло фильм, зато все это помогло оживить Брандо в 2005 году, через год после его смерти, для рестарта франшизы о супермене, как это делалось, можно посмотреть



Или здесь:







Одним словом вполне забавный и не совсем банальный фильм, как оказалось. Моя оценка - 7 из 10.



Directed by Richard Donner. With Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman, Marlon Brando. An alien orphan is sent from his dying planet to Earth, where he grows up to become his adoptive home's first and greatest superhero.



IMDB.COM



Superman (1978) - IMDb



