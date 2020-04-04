Спешите делать ставки!

В условиях коронавирусной осады тяжело приходится всем. Плачутся звёзды шоу-бизнеса, рвут волосы на голове воротилы киноиндустрии, но почему-то никто не вспоминает о том, что не менее тяжко приходится букмекерам.
Спорт ушёл на карантин по всему миру. Ну, почти по всему. Кое-где ещё теплятся островки спортивной жизни.
Пару недель назад, например, литовские букмекеры предлагали делать ставки на матчи городского первенства Межрегиональной любительской баскетбольной лиги, которые ещё проходили в Волгограде.
А ещё можно было попытать удачи в матчах чемпионата Екатеринбурга по волейболу среди женских команд. Или в чемпионате Бурунди по футболу, например, угадать победителя в матче «Интер Стар» - «Нгози Сити».
Вы, наверное, и не слышали до этого о таких клубах? Ах, вы даже понятия не имеете, где находится это смелое государство Бурунди!
Футбольные чемпионаты Беларуси и Никарагуа остались единственными в мире, которые не приостановлены в связи с пандемией коронавируса. А в Бурунди теперь матчи также перенесены на неопределённый срок.
На мелководье чемпионаты Беларуси по футболу и хоккею (он, к слову, закончился буквально вчера) кажутся уже достойными серьёзного внимания фанатов.
Белорусские баталии спасали и до сего дня спасали не только литовских букмекеров, но и один литовских спортивных каналов, который приобрёл права на трансляцию белорусского футбольного первенства. Литва стала двенадцатой зарубежной страной, которая транслирует матч белорусского первенства.
Остальные одиннадцать — это Россия, Украина, Израиль, Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, Босния, Северная Македония, Индия, Болгария.
К слову, российский телеканал «Матч ТВ», по свидетельству СМИ, заплатил за это 210 тысяч долларов.
При этом, по данным «Betting Insider», контракт является гибким — может быть приостановлен по определённым причинам:
* если чемпионат Беларуси закроют на карантин;
* в одностороннем порядке по решению «Матч ТВ», когда вернутся топ-чемпионаты из основного пула трансляций.
А если белорусы всё же приостановят свой футбольный чемпионат, то тогда у букмекеров останется раве что чемпионат Тайваня по баскетболу, где, кстати, играет и литовский баскетболист – Эдвинас Шяшкус.
Футбольные чемпионаты Беларуси и Никарагуа остались единственными в мире, которые не приостановлены в связи с пандемией коронавируса. А в Бурунди теперь матчи также перенесены на неопределённый срок.
На мелководье чемпионаты Беларуси по футболу и хоккею (он, к слову, закончился буквально вчера) кажутся уже достойными серьёзного внимания фанатов.
Белорусские баталии спасали и до сего дня спасали не только литовских букмекеров, но и один литовских спортивных каналов, который приобрёл права на трансляцию белорусского футбольного первенства. Литва стала двенадцатой зарубежной страной, которая транслирует матч белорусского первенства.
Остальные одиннадцать — это Россия, Украина, Израиль, Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, Босния, Северная Македония, Индия, Болгария.
К слову, российский телеканал «Матч ТВ», по свидетельству СМИ, заплатил за это 210 тысяч долларов.
При этом, по данным «Betting Insider», контракт является гибким — может быть приостановлен по определённым причинам:
* если чемпионат Беларуси закроют на карантин;
* в одностороннем порядке по решению «Матч ТВ», когда вернутся топ-чемпионаты из основного пула трансляций.
А если белорусы всё же приостановят свой футбольный чемпионат, то тогда у букмекеров останется раве что чемпионат Тайваня по баскетболу, где, кстати, играет и литовский баскетболист – Эдвинас Шяшкус.