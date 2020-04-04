Спешите делать ставки!

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В условиях коронавирусной осады тяжело приходится всем. Плачутся звёзды шоу-бизнеса, рвут волосы на голове воротилы киноиндустрии, но почему-то никто не вспоминает о том, что не менее тяжко приходится букмекерам.



Спорт ушёл на карантин по всему миру. Ну, почти по всему. Кое-где ещё теплятся островки спортивной жизни.



Пару недель назад, например, литовские букмекеры предлагали делать ставки на матчи городского первенства Межрегиональной любительской баскетбольной лиги, которые ещё проходили в Волгограде.



А ещё можно было попытать удачи в матчах чемпионата Екатеринбурга по волейболу среди женских команд. Или в чемпионате Бурунди по футболу, например, угадать победителя в матче «Интер Стар» - «Нгози Сити». Спорт ушёл на карантин по всему миру. Ну, почти по всему. Кое-где ещё теплятся островки спортивной жизни.Пару недель назад, например, литовские букмекеры предлагали делать ставки на матчи городского первенства Межрегиональной любительской баскетбольной лиги, которые ещё проходили в Волгограде.А ещё можно было попытать удачи в матчах чемпионата Екатеринбурга по волейболу среди женских команд. Или в чемпионате Бурунди по футболу, например, угадать победителя в матче «Интер Стар» - «Нгози Сити».



Футбольные чемпионаты Беларуси и Никарагуа остались единственными в мире, которые не приостановлены в связи с пандемией коронавируса. А в Бурунди теперь матчи также перенесены на неопределённый срок.



На мелководье чемпионаты Беларуси по футболу и хоккею (он, к слову, закончился буквально вчера) кажутся уже достойными серьёзного внимания фанатов.



Белорусские баталии спасали и до сего дня спасали не только литовских букмекеров, но и один литовских спортивных каналов, который приобрёл права на трансляцию белорусского футбольного первенства. Литва стала двенадцатой зарубежной страной, которая транслирует матч белорусского первенства.



Остальные одиннадцать — это Россия, Украина, Израиль, Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, Босния, Северная Македония, Индия, Болгария.



К слову, российский телеканал «Матч ТВ», по свидетельству СМИ, заплатил за это 210 тысяч долларов.



При этом, по данным



* если чемпионат Беларуси закроют на карантин;



* в одностороннем порядке по решению «Матч ТВ», когда вернутся топ-чемпионаты из основного пула трансляций.



А если белорусы всё же приостановят свой футбольный чемпионат, то тогда у букмекеров останется раве что чемпионат Тайваня по баскетболу, где, кстати, играет и литовский баскетболист – Эдвинас Шяшкус. Вы, наверное, и не слышали до этого о таких клубах? Ах, вы даже понятия не имеете, где находится это смелое государство Бурунди!Футбольные чемпионаты Беларуси и Никарагуа остались единственными в мире, которые не приостановлены в связи с пандемией коронавируса. А в Бурунди теперь матчи также перенесены на неопределённый срок.На мелководье чемпионаты Беларуси по футболу и хоккею (он, к слову, закончился буквально вчера) кажутся уже достойными серьёзного внимания фанатов.Белорусские баталии спасали и до сего дня спасали не только литовских букмекеров, но и один литовских спортивных каналов, который приобрёл права на трансляцию белорусского футбольного первенства. Литва стала двенадцатой зарубежной страной, которая транслирует матч белорусского первенства.Остальные одиннадцать — это Россия, Украина, Израиль, Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, Босния, Северная Македония, Индия, Болгария.К слову, российский телеканал «Матч ТВ», по свидетельству СМИ, заплатил за это 210 тысяч долларов.При этом, по данным «Betting Insider» , контракт является гибким — может быть приостановлен по определённым причинам:* если чемпионат Беларуси закроют на карантин;* в одностороннем порядке по решению «Матч ТВ», когда вернутся топ-чемпионаты из основного пула трансляций.А если белорусы всё же приостановят свой футбольный чемпионат, то тогда у букмекеров останется раве что чемпионат Тайваня по баскетболу, где, кстати, играет и литовский баскетболист – Эдвинас Шяшкус. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Беларусь, футбол, чемпионат, букмекер, ставки — статья прочитана 52 раза Комментарии