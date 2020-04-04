Виталий Кличко хотел назвать детей несовершеннолетними, а назвал неполноценными 🔊 Воспроизвести







Бывший чемпион мира, мэр Киева Виталий Кличко снова комично оговорился. Выступая на брифинге, посвященному эпидемиологической ситуации в столице Украины в связи с эпидемией коронавируса, назвал подростков "неполноценными".



"Как видите, среди больных — двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка", — приводит слова Кличко



Как выяснилось, мэр Киева перепутал слова "неполноценный" и "несовершеннолетний".



Виталий Кличко в связи с пандемией коронавируса ежедневно проводит брифинги. На Украине уже более 1000 зараженных опасным заболеванием. Почти 200 из них приходится на столицу страны. В городе зафиксировано три смертельных случая. "Как видите, среди больных — двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка", — приводит слова Кличко pressball.by со ссылкой на News One. Как выяснилось, мэр Киева перепутал слова "неполноценный" и "несовершеннолетний".Виталий Кличко в связи с пандемией коронавируса ежедневно проводит брифинги. На Украине уже более 1000 зараженных опасным заболеванием. Почти 200 из них приходится на столицу страны. В городе зафиксировано три смертельных случая. Инф. «Обзора» Категории: в Европе Ключевые слова: Виталий Кличко — статья прочитана 101 раз Комментарии