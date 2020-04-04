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Виталий Кличко хотел назвать детей несовершеннолетними, а назвал неполноценными
Бывший чемпион мира, мэр Киева Виталий Кличко снова комично оговорился. Выступая на брифинге, посвященному эпидемиологической ситуации в столице Украины в связи с эпидемией коронавируса, назвал подростков "неполноценными".
"Как видите, среди больных — двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка", — приводит слова Кличко pressball.by со ссылкой на News One.
Как выяснилось, мэр Киева перепутал слова "неполноценный" и "несовершеннолетний".
Виталий Кличко в связи с пандемией коронавируса ежедневно проводит брифинги. На Украине уже более 1000 зараженных опасным заболеванием. Почти 200 из них приходится на столицу страны. В городе зафиксировано три смертельных случая.
Инф. «Обзора»
Категории: в Европе
Ключевые слова: Виталий Кличко
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