Минздрав Литвы указал Вильнюсу уменьшить объёмы тестирования в два раза 🔊 Воспроизвести Фото: vilnius.lt



Вильнюсское городское самоуправление на своём сайте вчера, 3 апреля, проинформировало о том, что получило от Министерства здравоохранения указание сократить время работы трёх, действующих в литовской столице мобильных пунктов проверки на COVID-19 наполовину - вместо 12 часов они должны работать 6 часов.



Вследствие этого количество тестов, которые делают на вильнюсских мобильных пунктах уменьшится вдвое: от возможных до этого 450 проверок до ожидаемых 220.



Вильнюсское городское самоуправление ранее сообщало, что медики не смогли получить ожидаемое число обращающихся пациентов, которые хотели бы проверить своё здоровье, записавшись на проверку по специальному номеру 1808. Поэтому столичные власти предложили министерству позволить столичным медикам дополнительно проверять три группы населения: медиков, членов семей, где есть уже заболевшие, и иностранцев.



Министерство же сообщило, что проблема возникла из-за недостаточных мощностей лабораторий.



Вследствие этого количество тестов, которые делают на вильнюсских мобильных пунктах уменьшится вдвое: от возможных до этого 450 проверок до ожидаемых 220.Вильнюсское городское самоуправление ранее сообщало, что медики не смогли получить ожидаемое число обращающихся пациентов, которые хотели бы проверить своё здоровье, записавшись на проверку по специальному номеру 1808. Поэтому столичные власти предложили министерству позволить столичным медикам дополнительно проверять три группы населения: медиков, членов семей, где есть уже заболевшие, и иностранцев.Министерство же сообщило, что проблема возникла из-за недостаточных мощностей лабораторий. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюсское городское самоуправление, Министерство здравоохранения, COVID-19 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 175 раз Комментарии