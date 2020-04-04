Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть 208 человек 🔊 Воспроизвести Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Ученые Вильнюсского университета опубликовали прогноз, согласно которому в Литве от коронавируса могут умереть около 200 человек, однако распространение вируса будет зависеть от использования защитных средств.



"Суммарное количество смертей: 208", – говорится в слайде прогноза, который представил в правительстве профессор Ремигиюс Лейпус. Этот слайд был представлен как "реальный сценарий".



Если этот прогноз подтвердится, то коронавирус убьет в восемь раз больше людей, чем обычный грипп. В сезоне 2018-2019 года от гриппа скончались 26 жителей Литвы.



Согласно пессимистичному сценарию вирус может унести жизни 247 жителей страны.



Согласно представленному сценарию, больше всего болеющих в Литве может быть в конце апреля-начале мая.



"Должно быть начало мая, когда количество болеющих будет самым большим, нагрузка на больницы будет максимальной", – завил на пресс-конференции Р. Лейпус.



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Министерство здравоохранения Литвы сообщает, что за минувшие сутки, в пятницу, было установлено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время в Литве общее число случаев заражения COVID-19 достигло 771.



В пятницу всего было взято 2 944 проб на коронавирус, с начала эпидемии - 21 376.



В Литве от коронавируса умерли 9 человек, выздоровели 7.



"Суммарное количество смертей: 208", – говорится в слайде прогноза, который представил в правительстве профессор Ремигиюс Лейпус. Этот слайд был представлен как "реальный сценарий".Если этот прогноз подтвердится, то коронавирус убьет в восемь раз больше людей, чем обычный грипп. В сезоне 2018-2019 года от гриппа скончались 26 жителей Литвы.Согласно пессимистичному сценарию вирус может унести жизни 247 жителей страны.Согласно представленному сценарию, больше всего болеющих в Литве может быть в конце апреля-начале мая."Должно быть начало мая, когда количество болеющих будет самым большим, нагрузка на больницы будет максимальной", – завил на пресс-конференции Р. Лейпус.* * *Министерство здравоохранения Литвы сообщает, что за минувшие сутки, в пятницу, было установлено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время в Литве общее число случаев заражения COVID-19 достигло 771.В пятницу всего было взято 2 944 проб на коронавирус, с начала эпидемии - 21 376.В Литве от коронавируса умерли 9 человек, выздоровели 7. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, прогноз, смерть, коронавирус — статья прочитана 199 раз Комментарии