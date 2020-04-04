Медиаклуб Формат А3 продолжает общение в онлайн-режиме 🔊 Воспроизвести Несмотря на режим чрезвычайной ситуации, хорошо известный в Литве медиаклуб "Формат А3" продолжит общение в онлайн-режиме.



Теперь все желающие могут участвовать в мероприятиях клуба в режиме онлайн: смотреть видео-трансляции и задавать свои вопросы.



Недавно "Обзор" анонсировал первую такую встречу в режиме онлайн. На вопросы жителей самых разных стран отвечал знаменитый Михаил Хазин, именуемый многими как оракул от экономики, хотя он сам с таким титулом не согласен.



Организаторы встреч в рамках клуба обращаются к тем, кому интересны гости "Формата А3", тематика, освещаемая во время таких встреч, с просьбой:



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https://www.youtube.com/channel/UCy5cH9NLESOE1gx36mcsGTg



Кликните по указанной ссылке и нажмите "Подписаться"! Теперь все желающие могут участвовать в мероприятиях клуба в режиме онлайн: смотреть видео-трансляции и задавать свои вопросы.Недавно "Обзор" анонсировал первую такую встречу в режиме онлайн. На вопросы жителей самых разных стран отвечал знаменитый Михаил Хазин, именуемый многими как оракул от экономики, хотя он сам с таким титулом не согласен.Организаторы встреч в рамках клуба обращаются к тем, кому интересны гости "Формата А3", тематика, освещаемая во время таких встреч, с просьбой:- Чтобы мы смогли обеспечить вам доступ к видеозаписям и онлайн-трансляциям, приглашаем подписаться на наш новый видеоканал в Youtube (это бесплатно, ничему не обязывает и займет пару секунд). Для начала нам важно набрать определенное количество подписчиков!Кликните по указанной ссылке и нажмите "Подписаться"! Инф. «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: медиаклуб, "Формат А3" — статья прочитана 156 раз Комментарии