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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Медиаклуб Формат А3 продолжает общение в онлайн-режиме
Теперь все желающие могут участвовать в мероприятиях клуба в режиме онлайн: смотреть видео-трансляции и задавать свои вопросы.
Недавно "Обзор" анонсировал первую такую встречу в режиме онлайн. На вопросы жителей самых разных стран отвечал знаменитый Михаил Хазин, именуемый многими как оракул от экономики, хотя он сам с таким титулом не согласен.
Организаторы встреч в рамках клуба обращаются к тем, кому интересны гости "Формата А3", тематика, освещаемая во время таких встреч, с просьбой:
- Чтобы мы смогли обеспечить вам доступ к видеозаписям и онлайн-трансляциям, приглашаем подписаться на наш новый видеоканал в Youtube (это бесплатно, ничему не обязывает и займет пару секунд). Для начала нам важно набрать определенное количество подписчиков!
https://www.youtube.com/channel/UCy5cH9NLESOE1gx36mcsGTg
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Инф. «Обзора»
Категории: общество
Ключевые слова: медиаклуб, "Формат А3"
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