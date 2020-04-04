Развеиваем мифы: вода с лимоном натощак не способствует похудению 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 2.0, Hans Hillewaert



Исследователь, технолог пищевого производства Анхела Морено помогает развеять мифы о «правильном питании» во время карантина. Диетолог утверждает: представления о том, что лимонад натощак приносит пользу, яйца поднимают уровень холестерина, а молоко вредно для здоровья — это мифы.



Несмотря на то, что все детство Анхела Морено ненавидела овощи и хотела стать ветеринаром, она стала диетологом. Анхела получила образование по специальности «Технология пищевого производства» и работает диетологом. Она признается, что само обучение не пробудило в ней настоящий интерес к работе и исследовательской деятельности. По-настоящему ее вдохновили первые клиенты: она поняла, что нужно постоянно учиться чему-то новому и идти в ногу со временем, чтобы суметь помочь каждому. Несмотря на то, что все детство Анхела Морено ненавидела овощи и хотела стать ветеринаром, она стала диетологом. Анхела получила образование по специальности «Технология пищевого производства» и работает диетологом. Она признается, что само обучение не пробудило в ней настоящий интерес к работе и исследовательской деятельности. По-настоящему ее вдохновили первые клиенты: она поняла, что нужно постоянно учиться чему-то новому и идти в ногу со временем, чтобы суметь помочь каждому.



При работе с пациентами с определенными патологиями (Анхела специализируются именно на пищеварительных патологиях, и 70% ее пациентов приходят к ней именно с этой проблемой), больше всего ей приятно, когда симптомы, которые ухудшают их качество жизни, исчезают.



В настоящее время она работает в частной клинике (прием ведет очно в клинике и дистанционно) и занимается исследованиями в Институте питания и пищевых технологий Хосе Матаикс Верду Университета Гранады, где он занимается проверкой и обновлением испанской базы данных состава продуктов. Кроме того, она работает помогает владельцам ресторанов разработать максимально полезное меню.



Мы поговорили с Анжелой Морено в условиях эпидемии COVID-19, ведь сейчас как никогда важно уметь отделять зерно от плевел в вопросах правильного питания.



ABC:Расскажите о самых распространенных мифах о питании



Анжела Морено: Думаю, быстрее будет рассказать правду, чем перечислить мифы, связанных с питанием… К сожалению, эта отрасль медицины относительно молода, из-за чего вот уже многие годы люди без соответствующего образования занимаются нашей работой. Сегодня, слава богу, люди все чаще обращаются к профессиональным диетологам. Однако СМИ все еще пестрят чудодейственными диетами знаменитостей и устаревшими и ненаучными советами о питании от врачей, чья специальность вообще не связана с диетологией.



Среди самых известных мифов: польза воды с лимоном натощак, яйца поднимают уровень холестерина, молоко вредно для здоровья, от сочетания определенных продуктов (например, салат и томаты) толстеешь, а углеводы в целом — это зло… Как видите, список очень длинный. Я могла бы часами о них рассказывать, но не стану — здоровье дороже.



— А что насчет диет?



— Из-за того, что прежде чем попасть к диетологу многие люди побывали во многих местах (в основном это центры, которые продают специальные продукты питания и предоставляют систему похудения), у них ест ложные представления о том, какой должна быть диета. Например, что от этой пищи толстеешь, в этих продуктах много сахара, что пить воду во время еды вредно и так далее. Поэтому в такие моменты мне приходится пустить в ход тяжелую артиллерию, инфографику, чтобы развеять все эти мифы.



— С чего следует начать, чтобы похудеть?



— Первое и самое главное — питаться продуктами хорошего качества. Диета окажется бесполезной, если продукты, из которых мы готовим блюда, будут низкого качества. Это увеличивает вероятность неконтролируемых перекусов в течение дня. Для этого, между первой и второй консультацией (пока я составляю им персональную диету), я даю им буклеты, чтобы они начали покупать качественную еду и, таким образом, «заложили основу» здорового питания. В целом, главное правило заключается в следующем: если вы не хотите что-то есть, не покупайте это!



— Какие продукты вы бы советовали покупать, и какие кулинарные привычки кажутся вам наиболее полезными?



— Своим пациентам я помогаю определить наиболее полезные с точки зрения питательности продукты, а также предлагаю здоровые альтернативы продуктам, которые они привыкли потреблять. Смысл не в том, чтобы запретить какой-то продукт, а в том, чтобы заменить его на более полезный вариант, чтобы поменять одну еду на другую, чтобы не запрещать какие-либо продукты. Например, если пациент есть сухие завтраки, рекомендуется заменить их на овсяные хлопья, или если у ему нравятся соленые орешки, рекомендуется заменить их на обычные орехи. Самое важное для меня — договориться с клиентами. Если один день в неделю они позавтракают печеньем, а в остальные шесть дней будут завтракать овсяными хлопьями или тостом со свежим сыром, для меня это положительная динамика. Со временем пациент привыкнет к новой диете.



— Как вы думаете, почему мы отказываемся от здорового питания?



— Думаю, все дело в дезинформации. До недавнего времени все прислушивались к мнениям звезд и прочих людей без специального образования, из-за чего и наплодилось столько мифов о «правильном питании».



— Что важнее для похудения: придерживаться диеты или делать упражнения?



— Мне кажется, что нельзя выбрать что-то одно. Ответ скорее всего зависит от специалиста, которого вы спросите. После долгих лет консультаций я считаю, что нет никакого смысла сравнивать людей, которые помимо диеты занимаются спортом, и тех, кто не занимается физической активностью.



— Как понять, что пора изменить пищевые привычки?



— Хроническая усталость, увеличение количества висцерального жира (который сконцентрирован в области живота), проблемы с пищеварением, боли в суставах, проблемы с кожей… В конце концов, здоровье во многом зависит от еды, поэтому любая проблема со здоровьем может быть в той или иной степени связана с нашими пищевыми привычками.



— Стало ли в последние годы больше случаев пищевой аллергии и непереносимости отдельных продуктов?



— Конечно. Помимо пациентов с уже поставленными диагнозами, ко мне часто обращаются клиенты с жалобами на пищеварение, которые свидетельствуют о возможных аллергиях и непереносимости. Как и в случае ожирения, причин у таких расстройств несколько. Во многом виновата западная пища (избыток рафинированной муки и сахаров, продукты глубокой переработки, низкое потребление фруктов и овощей и т. д.). Хотя современный образ жизни вносит свою лепту (хронический стресс, курение, высокое потребление алкоголя, сидячий образ жизни…). В результате рано или поздно слизистая оболочки кишечника раздражается, из-за чего у пациента появляется аллергия и непереносимость определенных продуктов.



Автор: Ракель Алколеа (Raquel Alcolea) для ABC.es, Испания, перевод В своей работе, которой она посвятила уже восемь лет, ей больше всего нравится наблюдать изменения при каждом повторном осмотре пациентов. Речь идет не столько об их физическом состоянии, сколько об их новых пищевых привычках. «Они выбирают режим правильного питания, отдают предпочтение полезной пище и читают, что написано на этикетках, чтобы понимать, что же они на самом деле покупают», — объясняет диетолог.При работе с пациентами с определенными патологиями (Анхела специализируются именно на пищеварительных патологиях, и 70% ее пациентов приходят к ней именно с этой проблемой), больше всего ей приятно, когда симптомы, которые ухудшают их качество жизни, исчезают.В настоящее время она работает в частной клинике (прием ведет очно в клинике и дистанционно) и занимается исследованиями в Институте питания и пищевых технологий Хосе Матаикс Верду Университета Гранады, где он занимается проверкой и обновлением испанской базы данных состава продуктов. Кроме того, она работает помогает владельцам ресторанов разработать максимально полезное меню.Мы поговорили с Анжелой Морено в условиях эпидемии COVID-19, ведь сейчас как никогда важно уметь отделять зерно от плевел в вопросах правильного питания.Расскажите о самых распространенных мифах о питанииДумаю, быстрее будет рассказать правду, чем перечислить мифы, связанных с питанием… К сожалению, эта отрасль медицины относительно молода, из-за чего вот уже многие годы люди без соответствующего образования занимаются нашей работой. Сегодня, слава богу, люди все чаще обращаются к профессиональным диетологам. Однако СМИ все еще пестрят чудодейственными диетами знаменитостей и устаревшими и ненаучными советами о питании от врачей, чья специальность вообще не связана с диетологией.Среди самых известных мифов: польза воды с лимоном натощак, яйца поднимают уровень холестерина, молоко вредно для здоровья, от сочетания определенных продуктов (например, салат и томаты) толстеешь, а углеводы в целом — это зло… Как видите, список очень длинный. Я могла бы часами о них рассказывать, но не стану — здоровье дороже.— Из-за того, что прежде чем попасть к диетологу многие люди побывали во многих местах (в основном это центры, которые продают специальные продукты питания и предоставляют систему похудения), у них ест ложные представления о том, какой должна быть диета. Например, что от этой пищи толстеешь, в этих продуктах много сахара, что пить воду во время еды вредно и так далее. Поэтому в такие моменты мне приходится пустить в ход тяжелую артиллерию, инфографику, чтобы развеять все эти мифы.— Первое и самое главное — питаться продуктами хорошего качества. Диета окажется бесполезной, если продукты, из которых мы готовим блюда, будут низкого качества. Это увеличивает вероятность неконтролируемых перекусов в течение дня. Для этого, между первой и второй консультацией (пока я составляю им персональную диету), я даю им буклеты, чтобы они начали покупать качественную еду и, таким образом, «заложили основу» здорового питания. В целом, главное правило заключается в следующем: если вы не хотите что-то есть, не покупайте это!— Своим пациентам я помогаю определить наиболее полезные с точки зрения питательности продукты, а также предлагаю здоровые альтернативы продуктам, которые они привыкли потреблять. Смысл не в том, чтобы запретить какой-то продукт, а в том, чтобы заменить его на более полезный вариант, чтобы поменять одну еду на другую, чтобы не запрещать какие-либо продукты. Например, если пациент есть сухие завтраки, рекомендуется заменить их на овсяные хлопья, или если у ему нравятся соленые орешки, рекомендуется заменить их на обычные орехи. Самое важное для меня — договориться с клиентами. Если один день в неделю они позавтракают печеньем, а в остальные шесть дней будут завтракать овсяными хлопьями или тостом со свежим сыром, для меня это положительная динамика. Со временем пациент привыкнет к новой диете.— Думаю, все дело в дезинформации. До недавнего времени все прислушивались к мнениям звезд и прочих людей без специального образования, из-за чего и наплодилось столько мифов о «правильном питании».— Мне кажется, что нельзя выбрать что-то одно. Ответ скорее всего зависит от специалиста, которого вы спросите. После долгих лет консультаций я считаю, что нет никакого смысла сравнивать людей, которые помимо диеты занимаются спортом, и тех, кто не занимается физической активностью.— Хроническая усталость, увеличение количества висцерального жира (который сконцентрирован в области живота), проблемы с пищеварением, боли в суставах, проблемы с кожей… В конце концов, здоровье во многом зависит от еды, поэтому любая проблема со здоровьем может быть в той или иной степени связана с нашими пищевыми привычками.— Конечно. Помимо пациентов с уже поставленными диагнозами, ко мне часто обращаются клиенты с жалобами на пищеварение, которые свидетельствуют о возможных аллергиях и непереносимости. Как и в случае ожирения, причин у таких расстройств несколько. Во многом виновата западная пища (избыток рафинированной муки и сахаров, продукты глубокой переработки, низкое потребление фруктов и овощей и т. д.). Хотя современный образ жизни вносит свою лепту (хронический стресс, курение, высокое потребление алкоголя, сидячий образ жизни…). В результате рано или поздно слизистая оболочки кишечника раздражается, из-за чего у пациента появляется аллергия и непереносимость определенных продуктов.Автор: Ракель Алколеа (Raquel Alcolea) для ABC.es, Испания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: мясо, овощи, питание, фрукты — статья прочитана 201 раз Комментарии