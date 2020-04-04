Глава МИД Литвы призывал помогать гражданам ЕС и остановить Пакет мобильности 🔊 Воспроизвести



Страны Евросоюза должны помогать гражданам друг друга, застрявшим по причине коронавируса в третьих странах, кроме того, не следует утверждать так называемый Пакет мобильности, отмечает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"Право граждан ЕС получать консульскую помощь даже в тех странах, в которых нет национального дипломатического представительства, являются основополагающей ценностью ЕС, поэтому особо важно, чтобы государства-члены ЕС были солидарными, помогали гражданам друг друга в странах, находящихся в дали от Европы. Надеемся, что помогая друг другу, мы обеспечим безопасное возвращение всех граждан домой", – сказал Линас Линкявичюс.



В пятницу через видеоконференцию он принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, посвященной международному ответу на пандемию COVID-19. Страны Евросоюза должны помогать гражданам друг друга, застрявшим по причине коронавируса в третьих странах, кроме того, не следует утверждать так называемый Пакет мобильности, отмечает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс."Право граждан ЕС получать консульскую помощь даже в тех странах, в которых нет национального дипломатического представительства, являются основополагающей ценностью ЕС, поэтому особо важно, чтобы государства-члены ЕС были солидарными, помогали гражданам друг друга в странах, находящихся в дали от Европы. Надеемся, что помогая друг другу, мы обеспечим безопасное возвращение всех граждан домой", – сказал Линас Линкявичюс.В пятницу через видеоконференцию он принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, посвященной международному ответу на пандемию COVID-19.



МИД Литвы ежедневно передает в Совет по внешним сношениям ЕС информацию о гражданах Литвы, находящихся в третьих странах, и желающих быть репатриированных.



Министр также обратил внимание коллег на то, что в данный момент нельзя утверждать Пакет мобильности, вызвавший противоречивые оценки.



"Мы видим, насколько сегодня жизненно важен транспортный сектор. Я думаю, что в этих обстоятельствах нельзя оправдать и нецелесообразно утверждать так называемый Пакет мобильности, который очевидно дискриминирует наших перевозчиков", – отметил Л. Линкявичюс.



Большинство стран ЕС одобрили "Пакет мобильности" в декабре. По этому вопросу еще должно состояться голосование в парламенте, но возможно это будет не раньше мая.



Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысят уровень загрязнений на дорогах.



Западные европейцы же повреждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников.



По словам главы МИД Литвы, ЕС также должен критически оценить ситуацию, в которой производство жизненно важных медицинских средств и медикаментов сконцентрировано в Китае или Индии.



"ЕС должен поощрять развитие собственной промышленности, научные исследования. Необходимо ускорять переговоры по многолетней финансовой перспективе, особое внимание следует уделить смычке, социальному обеспечению, медицине", – сказал Л. Линкявичюс.



Он сообщил, что литовские компании предпринимают активные действия для переориентации производства и ресурсов, бизнес и наука активно включаются в борьбу с COVID-19, предлагая инновационные решения.



По данным МИД, в Литве около 140 предприятий переориентировали свою деятельность и начали производить медицинское оборудование и средства, реагенты, дезинфицирующее оборудование, необходимые для борьбы с пандемией.



Л. Линкявичюс также призывал ЕС прибегнуть к более активным действиям в борьбе с дезинформацией – оперативно, прозрачно и системно осуществлять коммуникацию с собственными гражданами о действиях ЕС в борьбе с пандемией.







Компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, прогнозирует, что в связи с коронавирусом и прочими неблагоприятными факторами объемы перевозимых грузов в этом году сократятся на 7-12%.



За три месяца этого года LG Cargo перевезла 12,084 млн. тонн грузов – на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года. Только в марте, по сравнению с мартом прошлого года, грузопоток сократился на 6,7% до 4,332 млн. тонн.



По словам главы LG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, в марте толчок грузовому потоку придали перевозки зерновых культуры и белорусских удобрений.



"Немалая часть передвигающихся зерновых культур, поскольку они все равно накапливаются. Мы также видим рост количества белорусских удобрений, по сравнению с январем, когда они практически не перемещались. Это два существенных фактора", – сказал BNS Э. Лазаускас.



"Мы отмечаем небольшое оживление, и в мае увидим реальную ситуацию, как мы завершим этот год. Пока кривые показывают, что мы выбираемся из большой ямы", – добавил он.



LG Cargo подсчитала, что в этом году, по причине коронавируса и прочих неблагоприятных факторов грузовые перевозки упадут на 7-12%. В прошлом году было перевезено 55,2 млн. тонн грузов. Компания прогнозирует, что грузоперевозки в этом году сократятся почти во всех сегментах, а влияние вируса может составлять 11-19% ежемесячно.



Перевозки светлых нефтепродуктов во втором и третьем кварталах могут упасть почти на 11%, удобрений – почти на 16%, потребность в металлах – на 18%, сокращение строительных работ снизит спрос на цемент, щебень и прочие материалы, по этой причине перевозки могут сократиться почти на 6%.



Однако Э. Лазаускас отмечает рост перевозок зерновых культур, поскольку в этом году благодаря теплой зиме ожидается хороший урожай. Как говорится в сообщении МИД Литвы, Л. Линкявичюс подчеркнул, что при предоставлении консульской помощи и репатриации граждан ЕС из третьих стран необходимо координировать действия с Еврокомиссией и Советом по внешним сношениям Европы, у которых есть широкая сеть представительств во всем мире.МИД Литвы ежедневно передает в Совет по внешним сношениям ЕС информацию о гражданах Литвы, находящихся в третьих странах, и желающих быть репатриированных.Министр также обратил внимание коллег на то, что в данный момент нельзя утверждать Пакет мобильности, вызвавший противоречивые оценки."Мы видим, насколько сегодня жизненно важен транспортный сектор. Я думаю, что в этих обстоятельствах нельзя оправдать и нецелесообразно утверждать так называемый Пакет мобильности, который очевидно дискриминирует наших перевозчиков", – отметил Л. Линкявичюс.Большинство стран ЕС одобрили "Пакет мобильности" в декабре. По этому вопросу еще должно состояться голосование в парламенте, но возможно это будет не раньше мая.Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысят уровень загрязнений на дорогах.Западные европейцы же повреждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников.По словам главы МИД Литвы, ЕС также должен критически оценить ситуацию, в которой производство жизненно важных медицинских средств и медикаментов сконцентрировано в Китае или Индии."ЕС должен поощрять развитие собственной промышленности, научные исследования. Необходимо ускорять переговоры по многолетней финансовой перспективе, особое внимание следует уделить смычке, социальному обеспечению, медицине", – сказал Л. Линкявичюс.Он сообщил, что литовские компании предпринимают активные действия для переориентации производства и ресурсов, бизнес и наука активно включаются в борьбу с COVID-19, предлагая инновационные решения.По данным МИД, в Литве около 140 предприятий переориентировали свою деятельность и начали производить медицинское оборудование и средства, реагенты, дезинфицирующее оборудование, необходимые для борьбы с пандемией.Л. Линкявичюс также призывал ЕС прибегнуть к более активным действиям в борьбе с дезинформацией – оперативно, прозрачно и системно осуществлять коммуникацию с собственными гражданами о действиях ЕС в борьбе с пандемией.Компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, прогнозирует, что в связи с коронавирусом и прочими неблагоприятными факторами объемы перевозимых грузов в этом году сократятся на 7-12%.За три месяца этого года LG Cargo перевезла 12,084 млн. тонн грузов – на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года. Только в марте, по сравнению с мартом прошлого года, грузопоток сократился на 6,7% до 4,332 млн. тонн.По словам главы LG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, в марте толчок грузовому потоку придали перевозки зерновых культуры и белорусских удобрений."Немалая часть передвигающихся зерновых культур, поскольку они все равно накапливаются. Мы также видим рост количества белорусских удобрений, по сравнению с январем, когда они практически не перемещались. Это два существенных фактора", – сказал BNS Э. Лазаускас."Мы отмечаем небольшое оживление, и в мае увидим реальную ситуацию, как мы завершим этот год. Пока кривые показывают, что мы выбираемся из большой ямы", – добавил он.LG Cargo подсчитала, что в этом году, по причине коронавируса и прочих неблагоприятных факторов грузовые перевозки упадут на 7-12%. В прошлом году было перевезено 55,2 млн. тонн грузов. Компания прогнозирует, что грузоперевозки в этом году сократятся почти во всех сегментах, а влияние вируса может составлять 11-19% ежемесячно.Перевозки светлых нефтепродуктов во втором и третьем кварталах могут упасть почти на 11%, удобрений – почти на 16%, потребность в металлах – на 18%, сокращение строительных работ снизит спрос на цемент, щебень и прочие материалы, по этой причине перевозки могут сократиться почти на 6%.Однако Э. Лазаускас отмечает рост перевозок зерновых культур, поскольку в этом году благодаря теплой зиме ожидается хороший урожай. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: ЕС, правила, перевозчики, претензии — статья прочитана 205 раз Комментарии