Власти Праги демонтировали памятник маршалу Коневу 🔊 Воспроизвести © Фото: МИД России



Вместо того, чтобы привести памятник советского маршалу Ивану Коневу, установленному в центре Праги, в надлежащее состояние и установить вокруг него видеонаблюдение, власти столицы Чехии все же приняли решение «изгнать» российского военачальника из города.



Как сообщает



«Да, статуя будет двигаться. Мы выполняем постановление местного совета от 12 сентября прошлого года», - сообщил представитель мэрии Ондржей Шрамек.



На памятнике маршалу Ивану Коневу вандалы неоднократно оставляли надписи аэрозольной краской: «Нет кровавому маршалу! Не забудем!» Таким образом выражая недовольство тем, что русский военачальник освободил столицу Чехии от фашистов, командуя 1-м Украинским фронтом в 1945 году. Это связано с тем, что некоторые местные историки называют маршала ответственным за участие в операции «Дунай», когда военные стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию для подавления Пражской весны в августе 1968 года.



Российский МИД не раз выступал против вандализма, призывая власти Чехии положить конец провокациям, провести расследование инцидентов и наказать вандалов. Вместо того, чтобы привести памятник советского маршалу Ивану Коневу, установленному в центре Праги, в надлежащее состояние и установить вокруг него видеонаблюдение, власти столицы Чехии все же приняли решение «изгнать» российского военачальника из города.Как сообщает ЗВЕЗДА со ссылкой на местный портал iDNES.cz, мэрия Праги начала подготовку к демонтажу монумента с Межригадной площади. Для того, чтобы забрать изваяние, к месту его установки утром подъехал кран.«Да, статуя будет двигаться. Мы выполняем постановление местного совета от 12 сентября прошлого года», - сообщил представитель мэрии Ондржей Шрамек.На памятнике маршалу Ивану Коневу вандалы неоднократно оставляли надписи аэрозольной краской: «Нет кровавому маршалу! Не забудем!» Таким образом выражая недовольство тем, что русский военачальник освободил столицу Чехии от фашистов, командуя 1-м Украинским фронтом в 1945 году. Это связано с тем, что некоторые местные историки называют маршала ответственным за участие в операции «Дунай», когда военные стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию для подавления Пражской весны в августе 1968 года.Российский МИД не раз выступал против вандализма, призывая власти Чехии положить конец провокациям, провести расследование инцидентов и наказать вандалов. tvzvezda.ru Категории: история, общество, в Европе Ключевые слова: война, история, памятник, Прага, Земан, Конев — статья прочитана 57 раз Комментарии