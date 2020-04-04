Загрузка... О режиме стирки, избавляющем от коронавируса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Вадим Жернов



Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, как избавиться от коронавируса на одежде во время стирки.



"На мой взгляд, даже получасовая стирка при 60 градусах Цельсия сделает одежду безопасной", — приводят его слова



Он объяснил это схожестью геномов SARS-CoV и SARS-CoV 2, которые отличаются лишь на 20 процентов. По словам Нетесова, общее строение у вирусных частиц и набор белков одинаковы. В ходе одного из экспериментов группа ученых выяснила, что температура инактивации SARS составляла 56, 67 и 75 градусов Цельсия для воздействия в течение полутора часов, часа и 30 минут соответственно.



При этом Нетесов добавил, что для удаления коронавируса с одежды необходимо использовать порошок.



Отмечается, что содержащиеся в нем поверхностно-активные вещества хоть и не убивают вирус, но смывают его вместе с частицами пыли.



Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек умерли. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, как избавиться от коронавируса на одежде во время стирки."На мой взгляд, даже получасовая стирка при 60 градусах Цельсия сделает одежду безопасной", — приводят его слова РИА Новости со ссылкой на "Известия".Он объяснил это схожестью геномов SARS-CoV и SARS-CoV 2, которые отличаются лишь на 20 процентов. По словам Нетесова, общее строение у вирусных частиц и набор белков одинаковы. В ходе одного из экспериментов группа ученых выяснила, что температура инактивации SARS составляла 56, 67 и 75 градусов Цельсия для воздействия в течение полутора часов, часа и 30 минут соответственно.При этом Нетесов добавил, что для удаления коронавируса с одежды необходимо использовать порошок.Отмечается, что содержащиеся в нем поверхностно-активные вещества хоть и не убивают вирус, но смывают его вместе с частицами пыли.Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек умерли. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия, гигиена — статья прочитана 228 раз Комментарии