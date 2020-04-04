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Университет Хопкинса насчитал миллион зараженных коронавирусом в мире
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса в США со ссылкой на собственные подсчеты, передает РИА Новости.
По данным учреждения, число скончавшихся почти достигло 51,5 тысячи.
Университет суммирует широкий круг статистики по официальным источникам и СМИ.
В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявила, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 900 тысяч человек, скончались более 45 тысяч.
Ранее ВОЗ признала вспышку COVID-19 пандемией.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия, заболевшие
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