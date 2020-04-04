Университет Хопкинса насчитал миллион зараженных коронавирусом в мире 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana



Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса в США со ссылкой на собственные подсчеты, передает



По данным учреждения, число скончавшихся почти достигло 51,5 тысячи.



Университет суммирует широкий круг статистики по официальным источникам и СМИ.



В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявила, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 900 тысяч человек, скончались более 45 тысяч.



Ранее ВОЗ признала вспышку COVID-19 пандемией. Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса в США со ссылкой на собственные подсчеты, передает РИА Новости По данным учреждения, число скончавшихся почти достигло 51,5 тысячи.Университет суммирует широкий круг статистики по официальным источникам и СМИ.В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявила, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 900 тысяч человек, скончались более 45 тысяч.Ранее ВОЗ признала вспышку COVID-19 пандемией. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия, заболевшие — статья прочитана 71 раз Комментарии