Станет ли коронавирус могильщиком демократии в мире?

Пустой швейцарский парламент, на фото: зал заседаний большой палаты, Национального совета. Тем не менее, на начало мая запланировано проведение специальной сессии Национального совета и Совета кантонов, посвященной положению в стране, находящейся в ситуации пандемии. (Keystone / Anthony Anex)



Пандемия поставила весь мир в «режим ожидания». В Фейсбуке предлагают «шить легкие маски из ситца», премьера нового фильма о Джеймсе Бонде с Даниэлем Крейгом (с подходящим названием «Не время умирать»!) была перенесена на будущее. Заморожены оказались и многие базовые демократические процессы, что не может не радовать разного рода автократов, диктаторов, популистов, радикалов всех мастей, как левых, так и правых, а также националистов. Пандемия поставила весь мир в «режим ожидания». В Фейсбуке предлагают «шить легкие маски из ситца», премьера нового фильма о Джеймсе Бонде с Даниэлем Крейгом (с подходящим названием «Не время умирать»!) была перенесена на будущее. Заморожены оказались и многие базовые демократические процессы, что не может не радовать разного рода автократов, диктаторов, популистов, радикалов всех мастей, как левых, так и правых, а также националистов.



Понятно одно: в настоящее время никто не может в полной мере оценить точные масштабы и последствия вирусного кризиса. «Мы должны понять и признать, что не мы сейчас устанавливаем график (движения в будущее), а вирус», — указал недавно Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор американского «Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний» (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) и одновременно глава его «Лаборатории иммунорегуляции» в ответ на предложение президента США Дональда Трампа ослабить ограничения, веденные в стране в связи с пандемией.



В городке Арбога (Arboga), в маленьком поселке городского типа в Швеции, где я сейчас постоянно живу, всё последнее время сохранялось спокойствие и так продолжалось до того самого момента, как этого спокойствия в одночасье не стало. Вернувшись из репортажной поездки в Арктику, я увидел в местной газете заголовок: «Школьный референдум может быть отложен». Как назло: это голосование должно было стать у нас в общине первым референдумом по реформе, разработанной и запущенной на локальном уровне самими гражданами.



Но это была только первая капля, которая потом очень быстро превратилась в цунами, грозящее одним ударом задушить любые формы партиципаторной / прямой, да и вообще любой демократии. Так уже получилось и на моей исторической родине в Швейцарии, где правительство отменило референдум по народной инициативе об денонсации режима свободного передвижения в отношениях Швейцарии и ЕС, который планировалось провести 17 мая. Планировалось — а вирус распорядился по-своему, заморозив вообще все кампании по сбору подписей под народными законодательными инициативами и референдумами.



«Президент пожизненно? Чуть позже»!



В других частях света ситуация развивается похожим образом. В Соединенных Штатах, где 3 ноября должны были состояться президентские выборы, оказались заморожены агитационные кампании, уже обошедшиеся в миллионы долларов. В Чили, где в прошлом году начался процесс всестороннего пересмотра конституции, было отменено голосование по конституционным поправкам, которое должно было пройти 26-го апреля и которое могло бы стать последним гвоздём в гроб эпохи Пиночета.



В России, стране декоративной «электоральной демократии», на повестке дня тоже стояли конституционные поправки, имевшие, правда, совсем другую цель. Эта страна занимает сейчас 179-е место из 202-х возможных в недавно опубликованном Международной исследовательской программой «V-Dem» рейтинге демократии. Пандемия заставила Владимира Путина отложить консультативное «всенародное голосование», которое было назначено на 22 апреля и по итогам которого кремлевский лидер окончательно закрепил бы за собой статус «пожизненного президента».



Чрезвычайное право, или искушение силой!



Однако кризис не ограничивается только отменой разного рода опросов и голосований и экстренной «заморозкой» вообще любой политической и общественной деятельности граждан. Во многих странах правительства, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства, берут власть в свои руки, отодвигают парламенты, эти «места для дискуссий», на второй план и фактически демонтируют принцип разделения властей и практику сдержек и противовесов.



Среди этих случаев, как указано в докладе программы V-Dem, находится и Норвегия. Там правительство парламентского меньшинства премьер-министра Эрны Сольберг (Erna Solberg) пыталось вообще лишить парламент право слова, претендуя на предоставление себе неограниченных властных полномочий на основании «чрезвычайного антивирусного законодательства».



В Венгрии парламент в понедельник согласился пойти на «неограниченное продление текущего чрезвычайного положения», что позволит правительству Виктора Орбана править на основании чрезвычайных декретов и постановлений. И это на неограниченный срок. Другими словами, парламент там фактически согласился на самоликвидацию. Новыми в политической практике Венгрии стали также возможности «приговаривать к тюремному заключению тех, кто подозревается в распространении ложной информации». А что такое «ложная информация»? Это решает премьер-министр Виктор Орбан лично.



Политическое «маски-шоу»



Однако вспомним, что говорит в Даниэль Крейг в своем уже точно последнем фильме о Дж. Бонде (его премьера запланирована на 12 ноября): «Нет времени умирать» или, как в том анекдоте: «Как здоровье?» — «Не дождётесь!». Особенно это касается самой успешной и самой гуманной формы правления в истории: современной представительной демократии. Всего в нескольких сотнях километров от побережья тоталитарного Китая самые передовые и энергичные демократические государства, такие как Южная Корея и Тайвань, являются сейчас примерами того, как можно эффективно и демократично бороться с пандемией, не прибегая при этом к драконовским методам по примеру Москвы.



Избирательная кампания во время кризиса: представители оппозиционной партии «Единое будущее» на пресс-конференции в Сеуле (Южная Корея). (Keystone / Yonhap)



Быстро и решительно отреагировав на угрозу со стороны вируса, правительства в Сеуле и Тайбэе также сумели сохранить в целости и сохранности все основные демократические права и свободы граждан. В Южной Корее предстоящие парламентские выборы состоятся, как и планировалось, 15 апреля, пусть даже агитационные кампании кандидатов в депутаты проходят сейчас в «особых условиях». Ну а в Норвегии парламент в итоге успешно отразил попытку правительства захватить и сконцентрировать в своих руках необъятную единоличную власть.



Похожие тенденции наблюдаются и в Швейцарии. Две недели уже парламента в стране практически нет, и это при том, что именно он, парламент, всегда был главным средоточием власти — разумеется, уступая ее всякий раз народу на референдумах. Но в промежутках между голосованиями именно парламент, будь то национальный парламент, будь то парламенты кантональные, руководил страной. Так было исторически сознательно задумано, из-за этого и федеральные министры тут называются «советниками», которые признаны всего лишь «советовать» парламенту, что ему делать по основным досье и темам.



Но вот теперь обе палаты парламента (большая и малая, Национальный совет и Совет кантонов) договорились провести специальную внеочередную сессию уже в начале мая месяца, с целью рассмотреть все ранее принятые кабинетом комплексные антикризисные меры и решить, во-первых, насколько они были адекватны и законны, и, во-вторых, чтобы наметить план действий на ближайшую перспективу: стоит ли продолжать локдаун, и если да, то переживет ли его экономика? Парламент должен будет так же подтвердить, что все действия правительства опирались на полномочия, вытекающие из ФЗ «Об эпидемиях», новую, более жесткую, редакцию которого народ как раз относительно недавно одобрил на референдуме.



Борьба за более активное участие в локальной политике



На глобальном уровне автократы, националисты, радикалы и популисты всех мастей имеют немного оснований для радости, уничтожить демократию как таковую у них не получится. Напротив, именно сейчас пандемия предлагает миру взглянуть в демократическое будущее, в рамках которого на локальный уровень везде в мире будет перенесен еще больший объем политических прав и компетенций, и где цифровые инструменты участия граждан в политике, при соблюдении норм контроля и безопасности, могли бы играть куда более значительную роль, чем сегодня.



С другой стороны, все современные форматы представительских демократий должны провести свой «перезапуск» с целью адаптироваться ко всем этим глобальным изменениям. Ибо только так они смогут оставаться адекватными и успешными. В настоящее время эксперты программы V-Dem с тревогой наблюдают за проникновением во многие казалось бы демократические страны элитарных, популистских, автократических и националистических тенденций. Обеспечить и развить форматы демократии на всех уровнях можно будет только на основании комплексных программ реформ, которые еще предстоит сформулировать.



Но вернемся в мой небольшой шведский городок, где из-за карантина мне придется провести еще неопределенное время. Теперь у меня есть время на то, чтобы составить предложения по организации новой кампании в рамках подготовки к голосованию по нашей школьной реформе. Ведь когда-то это голосование все равно состоится. Кроме того, входя в состав местного «Речного консультативного комитета», я получил достаточно времени на изучение всех документов, касающихся планируемого нового правового статуса нашей реки. Да, вы не ослышались, наша река должна получить статус юридически дееспособного физического лица.



Кроме того, как и многие из нас, я пользуюсь представившейся мне возможностью для того, чтобы познакомиться и протестировать все современные инструменты межличностной коммуникации в удаленном режиме. Замедление общественной и частной жизни может, в итоге, преподать нам урок долготерпения и еще раз показать всю значимость локальной политической автономии. У пандемии есть «временной горизонт». Однажды она завершится. Но есть «у демократии начало, нет у демократии конца». В чём-чём, а в этом я уверен!



