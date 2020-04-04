Berlingske Дания : Китай и Россия десять лет готовились к катастрофе и сейчас хотят отделиться от Запада 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Alexander Zemlianichenko



Россия и Китай готовы дать США и Западу в целом бой на арене мировой борьбы за власть. Обе страны начали готовиться к «перевороту» после глобального кризиса 2008 года. И вот у них появился шанс: пандемия коронавируса пошатнула основы западного миропорядка. Запад утрачивает влияние, считает эксперт.



Масштабные инвестиции должны были обеспечить России и Китаю независимость от Запада, когда грянет следующий большой кризис. Ситуация с коронавирусом вполне может стать таковым. И вот две державы готовы дать США и остальному Западу бой на арене мировой борьбы за власть.



Коронавирусный кризис наступил в самое неподходящее время. Сейчас не только жизнь и здоровье всего человечества в опасности. Большие государства еще и намерены использовать глобальный хаос для того, чтобы закрепиться на позициях и создать новые союзы. Коронавирусный кризис наступил в самое неподходящее время. Сейчас не только жизнь и здоровье всего человечества в опасности. Большие государства еще и намерены использовать глобальный хаос для того, чтобы закрепиться на позициях и создать новые союзы.



После финансового кризиса 2008 и 2009 годов Россия и Китай начали основательно готовиться к новой катастрофе.



Их целью было освободиться от огромного влияния США и Запада, действующего со времен Второй мировой войны. Китай и Россия готовы ударить США и Запад в самое больное место. Они хотят устроить экономический, финансовый, транспортно-стратегический и технологический переворот, полностью поменяв повестку дня.



Они хотят создать новое мироустройство, менее зависимое от западных порядков, сформулированных либеральными демократиями на основании их собственных успехов после Второй мировой войны. Эти порядки Китай и Россия все чаще рассматривают как попытку помешать новым сильным державам обеспечить себе долю влияния.



«Идеальный шторм»



«После финансового кризиса Китай и Россия стали более открыто говорить о создании постамериканского или постзападного мира — не обязательно полностью отделенного от Запада, но менее зависимого от него. Не настолько завязанного на влиянии США», — объясняет норвежский профессор и эксперт по политической экономике из Московской школы экономики Гленн Диесен (Glenn Diesen).



Диесен изучает геополитическую экономику евразийского региона, где сейчас очень активно пытаются сотрудничать в первую очередь Россия и Китай. По словам норвежского эксперта, сформировавшееся сейчас российско-китайское сотрудничество во многих отношениях уникально.



«Когда Китай входит в сферу влияния России, сотрудничество расширяется, и Китай вовлекает ее во все, что делает. В отличие от Запада, который, как говорит сама Россия, постоянно ее отталкивает — как, например, в случае с Украиной, которую Запад хотел перетянуть на свою сторону», — говорит Гленн Диесен.



То, что происходит сейчас, — очень целенаправленный процесс. И Россия, и Китай систематически закупали золото, чтобы стать более независимыми на экономическом фронте.



По мнению Гленна Диесена, эти две державы далеко продвинулись в создании альтернативы международной платежной системы, независимой от западной SWIFT. По словам Диесена, обе страны считают, что мир стоит на пороге кризиса, после которого доллар уже больше не сможет поддерживать американскую экономику. Поэтому мы и видим, что они приобретают золото в таких объемах, объясняет профессор.



«Китай сейчас закупает золото быстрее, чем кто-либо другой, но ему пока что еще далеко до вершины рейтинга по золотым запасам. Россия тоже приобретает большие объемы и сейчас находится на пятом месте рейтинга, опережая Китай. Обе страны почти обогнали Францию и Италию. Золото им нужно, чтобы обеспечить баланс в экономике, а также стабилизировать свои валюты. Ведь доллар, по их мнению, долго не продержится», — говорит Гленн Диесен.



Упадок Запада



Кроме того, Китай и Россия попытались наладить торговлю в национальных валютах. Диесен считает, что эти две страны тщательно изучают возможные варианты развития событий после следующего кризиса. Исходя из данных собственного анализа, они пришли к ряду выводов, помимо предположения, что доллар может не выдержать давления.



Из-за коронавируса Запад может начать постепенно приходить в упадок, и не исключено, что процесс будет длительным и затронет множество сфер. Ведь со времени прошлого кризиса ситуация не улучшилась, считает профессор.



«Я полагаю, последствия коронавируса будут больше, чем последствия финансового кризиса, поскольку тот можно было урегулировать рядом экономических мер. Но некоторые проблемы того времени сохранились до сих пор. Потребители в США обросли множеством долгов, государство и компании — еще больше в долгах. Многие думали, что кризис позади, — особенно рядовые американцы, — говорит Гленн Диесен. — Проблема в том, что в запасе осталось не так много инструментов, и в следующий кризис меры по стимуляции экономики работать уже не будут. В последний раз спасать пришлось банки. В этот раз неизвестно, выдержит ли давление доллар и не обернется ли все долларовым кризисом. В Москве многие считают, что именно так и будет. Поэтому Россия закупает золото».



То же самое касается и Китая, который после финансового кризиса начал тревожиться, надолго ли хватит американского метода борьбы с кризисами. Именно поэтому он считает, что совершенно необходимо произвести большие изменения в экономической структуре, — и во главе этого процесса он хочет встать сам.



Китай и Россия хотят независимости



«В условиях столь масштабного кризиса — причем, мы не знаем ни как он будет развиваться, ни когда закончится — едва ли Китай захочет подчиняться американским порядкам в мире, как раньше. Он хочет стать более независимым от власти и влияния Запада», — говорит Гленн Диесен.



На конференции по политике безопасности в Мюнхене в феврале много говорилось о том, что Запад теряет влияние. Эта дискуссия, по словам Гленна Диесена, отражает ситуацию достаточно хорошо.



«Запад располагает непропорционально большой властью, и потому ряд идей о либеральных демократиях подвергаются сомнению. Эти идеи были особенно популярны после распада Советского Союза. Когда СССР развалился, было много оптимизма по поводу того, что теперь мир можно трансформировать по западным принципам, чтобы везде были демократия и свободная экономика. Мы, Запад, считали, что у нас есть цель и миссия в этом мире, — говорит Гленн Диесен. — А теперь мы видим, что эта относительная сила постепенно исчезает, что основополагающая идея либерализма переживает кризис. Поэтому миссия и общая цель Запада тоже становятся все более призрачными. Все это было и до коронавируса. Он просто усугубил ситуацию».



Россия добивается хороших результатов в сфере высоких технологий. И Китай, и Россия работают над созданием множества разных «транспортных коридоров», независимых от Запада и в особенности от США, заключая новые союзы.



Китай и Россия хотят сотрудничать с Ираном



Китай разработал свою концепцию «Один пояс, один путь», которая свяжет друг с другом более 70 стран в рамках эффективных инфраструктурных программ. У России есть транспортный коридор «Север — Юг» в Иран и Индию, коридор «Восток — Запад», а также Арктический транспортный коридор, который сможет снизить зависимость от США.



«Иран стал важнейшей силой в южной части Евразии. Китайско-пакистанский транспортный коридор проходит через Иран. Это немаловажно для Китая и России, которые стремятся положить конец американскому господству в том числе и на Ближнем Востоке. Хороший контакт с Ираном имеет большое значение для инфраструктурных проектов обеих стран, иначе их стратегии транспортных коридоров не будут работать», — говорит Гленн Диесен.



Другими словами, у Ирана в отношениях с новыми друзьями очень выгодная позиция.



Автор: Кристиан Моуритцен (Kristian Mouritzen) для Berlingske, Дания, перевод Рассмотрим реалии, с которыми сталкиваются специалисты, исследующие именно глобальными сдвиги власти.После финансового кризиса 2008 и 2009 годов Россия и Китай начали основательно готовиться к новой катастрофе.Их целью было освободиться от огромного влияния США и Запада, действующего со времен Второй мировой войны. Китай и Россия готовы ударить США и Запад в самое больное место. Они хотят устроить экономический, финансовый, транспортно-стратегический и технологический переворот, полностью поменяв повестку дня.Они хотят создать новое мироустройство, менее зависимое от западных порядков, сформулированных либеральными демократиями на основании их собственных успехов после Второй мировой войны. Эти порядки Китай и Россия все чаще рассматривают как попытку помешать новым сильным державам обеспечить себе долю влияния.«После финансового кризиса Китай и Россия стали более открыто говорить о создании постамериканского или постзападного мира — не обязательно полностью отделенного от Запада, но менее зависимого от него. Не настолько завязанного на влиянии США», — объясняет норвежский профессор и эксперт по политической экономике из Московской школы экономики Гленн Диесен (Glenn Diesen).Диесен изучает геополитическую экономику евразийского региона, где сейчас очень активно пытаются сотрудничать в первую очередь Россия и Китай. По словам норвежского эксперта, сформировавшееся сейчас российско-китайское сотрудничество во многих отношениях уникально.«Когда Китай входит в сферу влияния России, сотрудничество расширяется, и Китай вовлекает ее во все, что делает. В отличие от Запада, который, как говорит сама Россия, постоянно ее отталкивает — как, например, в случае с Украиной, которую Запад хотел перетянуть на свою сторону», — говорит Гленн Диесен.То, что происходит сейчас, — очень целенаправленный процесс. И Россия, и Китай систематически закупали золото, чтобы стать более независимыми на экономическом фронте.По мнению Гленна Диесена, эти две державы далеко продвинулись в создании альтернативы международной платежной системы, независимой от западной SWIFT. По словам Диесена, обе страны считают, что мир стоит на пороге кризиса, после которого доллар уже больше не сможет поддерживать американскую экономику. Поэтому мы и видим, что они приобретают золото в таких объемах, объясняет профессор.«Китай сейчас закупает золото быстрее, чем кто-либо другой, но ему пока что еще далеко до вершины рейтинга по золотым запасам. Россия тоже приобретает большие объемы и сейчас находится на пятом месте рейтинга, опережая Китай. Обе страны почти обогнали Францию и Италию. Золото им нужно, чтобы обеспечить баланс в экономике, а также стабилизировать свои валюты. Ведь доллар, по их мнению, долго не продержится», — говорит Гленн Диесен.Кроме того, Китай и Россия попытались наладить торговлю в национальных валютах. Диесен считает, что эти две страны тщательно изучают возможные варианты развития событий после следующего кризиса. Исходя из данных собственного анализа, они пришли к ряду выводов, помимо предположения, что доллар может не выдержать давления.Из-за коронавируса Запад может начать постепенно приходить в упадок, и не исключено, что процесс будет длительным и затронет множество сфер. Ведь со времени прошлого кризиса ситуация не улучшилась, считает профессор.«Я полагаю, последствия коронавируса будут больше, чем последствия финансового кризиса, поскольку тот можно было урегулировать рядом экономических мер. Но некоторые проблемы того времени сохранились до сих пор. Потребители в США обросли множеством долгов, государство и компании — еще больше в долгах. Многие думали, что кризис позади, — особенно рядовые американцы, — говорит Гленн Диесен. — Проблема в том, что в запасе осталось не так много инструментов, и в следующий кризис меры по стимуляции экономики работать уже не будут. В последний раз спасать пришлось банки. В этот раз неизвестно, выдержит ли давление доллар и не обернется ли все долларовым кризисом. В Москве многие считают, что именно так и будет. Поэтому Россия закупает золото».То же самое касается и Китая, который после финансового кризиса начал тревожиться, надолго ли хватит американского метода борьбы с кризисами. Именно поэтому он считает, что совершенно необходимо произвести большие изменения в экономической структуре, — и во главе этого процесса он хочет встать сам.«В условиях столь масштабного кризиса — причем, мы не знаем ни как он будет развиваться, ни когда закончится — едва ли Китай захочет подчиняться американским порядкам в мире, как раньше. Он хочет стать более независимым от власти и влияния Запада», — говорит Гленн Диесен.На конференции по политике безопасности в Мюнхене в феврале много говорилось о том, что Запад теряет влияние. Эта дискуссия, по словам Гленна Диесена, отражает ситуацию достаточно хорошо.«Запад располагает непропорционально большой властью, и потому ряд идей о либеральных демократиях подвергаются сомнению. Эти идеи были особенно популярны после распада Советского Союза. Когда СССР развалился, было много оптимизма по поводу того, что теперь мир можно трансформировать по западным принципам, чтобы везде были демократия и свободная экономика. Мы, Запад, считали, что у нас есть цель и миссия в этом мире, — говорит Гленн Диесен. — А теперь мы видим, что эта относительная сила постепенно исчезает, что основополагающая идея либерализма переживает кризис. Поэтому миссия и общая цель Запада тоже становятся все более призрачными. Все это было и до коронавируса. Он просто усугубил ситуацию».Россия добивается хороших результатов в сфере высоких технологий. И Китай, и Россия работают над созданием множества разных «транспортных коридоров», независимых от Запада и в особенности от США, заключая новые союзы.Китай разработал свою концепцию «Один пояс, один путь», которая свяжет друг с другом более 70 стран в рамках эффективных инфраструктурных программ. У России есть транспортный коридор «Север — Юг» в Иран и Индию, коридор «Восток — Запад», а также Арктический транспортный коридор, который сможет снизить зависимость от США.«Иран стал важнейшей силой в южной части Евразии. Китайско-пакистанский транспортный коридор проходит через Иран. Это немаловажно для Китая и России, которые стремятся положить конец американскому господству в том числе и на Ближнем Востоке. Хороший контакт с Ираном имеет большое значение для инфраструктурных проектов обеих стран, иначе их стратегии транспортных коридоров не будут работать», — говорит Гленн Диесен.Другими словами, у Ирана в отношениях с новыми друзьями очень выгодная позиция.Автор: Кристиан Моуритцен (Kristian Mouritzen) для Berlingske, Дания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, аналитика, Китай, вирус, запад, пандемия — статья прочитана 162 раза Комментарии