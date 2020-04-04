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Пациент был переносчиком CoViD-19 в течение 49 дней
Эксперты из Китая опубликовали исследование 27 марта, где подробно изложили новый случай. В начале февраля мужчина средних лет обратился в больницу города Ухань, где ему и сделали тест на коронавирус. Он оказался положительным, и на протяжении нескольких дней медики повторяли тест, который показывал, что пациент всё ещё заразен, пишет ЛАЙФ со сссылкой на Daily Mail.
Что интересно, мужчина чувствовал себя довольно хорошо, из симптомов была обнаружена только повышенная температура. Судя по всему, вирус образовал с иммунной системой пациента динамический баланс, из-за которого мужчина не болел, но активно заражал окружающих. Так учёные пришли к выводу, что коронавирус способен распространяться в течение 49 дней. Причиной этого, вероятно, является новая мутация, но экспертам требуется больше информации и исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию.
life.ru
Категории: чп и криминал, здоровье, образование
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, симптомы, коронавирус, заболевшие
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