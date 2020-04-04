В Германии тысячи проституток-иностранок стали бездомными из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото: www.dw.com



В Германии тысячи иностранных проституток терпят катастрофу в связи с тем, что оказались на улице после закрытия борделей и границ из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет



"Коронавирус стал для меня катастрофой. У меня не было дохода с середины марта, и мне негде ночевать" , - цитирует агентство польскую проститутку, которая была известна своим клиентам как Николь.



Проституция уже 20 лет является легальным бизнесом в Германии, а проститутки классифицируются, как работники по найму, платят налог и теоретически имеют право на финансовую помощь из фонда, созданного правительством для помощи фрилансерам в преодолении пандемии. В Германии тысячи иностранных проституток терпят катастрофу в связи с тем, что оказались на улице после закрытия борделей и границ из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет СТРАНА со ссылкой на Reuters."Коронавирус стал для меня катастрофой. У меня не было дохода с середины марта, и мне негде ночевать" , - цитирует агентство польскую проститутку, которая была известна своим клиентам как Николь.Проституция уже 20 лет является легальным бизнесом в Германии, а проститутки классифицируются, как работники по найму, платят налог и теоретически имеют право на финансовую помощь из фонда, созданного правительством для помощи фрилансерам в преодолении пандемии. Более 80% проституток из 100-200 тысяч, работающих в Германии - из других стран, рассказала Зузанне Блайер Вилп из лоббистской группы Ассоциации поставщиков эротических и сексуальных услуг в Берлине. Большинство прибыли из Болгарии, Румынии, Польши и Украины.



"Большинству удалось вернуться домой. Но другие стали бездомными. Мы говорим о 3-4%, которые являются наиболее уязвимыми. Они приехали сюда ни с чем, надеясь заработать немного денег. Сейчас они остаются у друзей или живут на улице. Остаться в борделях удалось немногим ", - рассказала Зузанне Блайер Вилп.



По ее словам, некоторые проститутки продолжают работать нелегально на улице, чтобы свести концы с концами. Спрос на платный секс сохраняется, несмотря на риск заразиться вирусом.



Ранее "Страна" писала о том, что король Таиланда самоизолировался вместе с 20 любовницами в Германии, пока его страна борется с коронавирусом.



Также мы сообщали, что из-за коронавируса мировой туризм уже потерял более $2 триллионов, рабочих мест могут лишиться 75 миллионов человек. strana.ua Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, граница, контроль, проституция, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 271 раз Комментарии