Los Angeles Times США : в США машинист пустил поезд под откос, чтобы протаранить плавучий госпиталь 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Mike Blake



В США машинист поезда пытался протаранить плавучий госпиталь USNS Mercy, прибывший в Лос-Анджелес. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Он заявил, что хотел нанести удар по военному кораблю, так как считает его «подозрительным».



Инцидент произошел во вторник, 31 марта. По словам прокуроров, 44-летний машинист Эдуардо Морено на высокой скорости пустил поезд Pacific Harbour Line с рельсов возле порта Лос-Анджелеса.



Локомотив остановился примерно за 200 метров от пришвартованного к берегу военного судна USNS Mercy. Во время аварии никто не пострадал.



Как пишет Los Angeles Times, машинист заявил, что своими действиями решил привлечь внимание общественности и СМИ к истинному предназначению судна-госпиталя.



Он полагает, что «у госпиталя есть альтернативная цель, связанная с COVID-19 или захватом власти».



«Люди не знают, что здесь происходит. Теперь будут знать. Это было чертовски захватывающе. У меня был один шанс, и я им воспользовался», — рассказал он.



Морено обвинили в преднамеренном пуске поезда под откос, который привел к крушению и утечке топлива.



ФБР проводит расследование возможных связей злоумышленника с экстремистскими группами.



Напомним, плавучий госпиталь Mercy ранее был направлен в Лос-Анджелес для помощи властям в борьбе с коронавирусом. На корабле должны разместить пациентов местных больниц, которые не заражены COVID-19, и таким образом разгрузить медучреждения.



Судно располагает 1000 больничных коек. На борту находятся около 800 действующих врачей, медсестер и медицинского персонала.



