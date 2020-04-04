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Los Angeles Times США : в США машинист пустил поезд под откос, чтобы протаранить плавучий госпиталь

© REUTERS, Mike Blake


В США машинист поезда пытался протаранить плавучий госпиталь USNS Mercy, прибывший в Лос-Анджелес. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Он заявил, что хотел нанести удар по военному кораблю, так как считает его «подозрительным».

Инцидент произошел во вторник, 31 марта. По словам прокуроров, 44-летний машинист Эдуардо Морено на высокой скорости пустил поезд Pacific Harbour Line с рельсов возле порта Лос-Анджелеса.

Локомотив остановился примерно за 200 метров от пришвартованного к берегу военного судна USNS Mercy. Во время аварии никто не пострадал.

На допросе мужчина признался, что намеренно разогнал поезд, протаранил заградительные барьеры и снес ограждение порта Сан-Педро. По словам Морено, он хотел нанести удар по кораблю, так как считает его «подозрительным».

Как пишет Los Angeles Times, машинист заявил, что своими действиями решил привлечь внимание общественности и СМИ к истинному предназначению судна-госпиталя.

Он полагает, что «у госпиталя есть альтернативная цель, связанная с COVID-19 или захватом власти».



«Люди не знают, что здесь происходит. Теперь будут знать. Это было чертовски захватывающе. У меня был один шанс, и я им воспользовался», — рассказал он.

Морено обвинили в преднамеренном пуске поезда под откос, который привел к крушению и утечке топлива.

ФБР проводит расследование возможных связей злоумышленника с экстремистскими группами.

Напомним, плавучий госпиталь Mercy ранее был направлен в Лос-Анджелес для помощи властям в борьбе с коронавирусом. На корабле должны разместить пациентов местных больниц, которые не заражены COVID-19, и таким образом разгрузить медучреждения.

Судно располагает 1000 больничных коек. На борту находятся около 800 действующих врачей, медсестер и медицинского персонала.

Оригинал новости ИноСМИ
inosmi.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: паром, крушение, поезд
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добавлена вчера, 3 апреля, 19:00

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