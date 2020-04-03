На патрулирование литовских улиц вышла военная полиция /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © PHOTO : FACEBOOK / LIETUVOS KARIUOMENĖ



Патрули появились с пятницы. Пока речь идет только о пяти городах - Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис. В крупных городах Литвы за порядком во время карантина стала следить военная полиция, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил.



С 3 апреля патрули появились на улицах и оказывают помощь госучреждениям в реагировании на распространение COVID-19 и поддержание карантинного режима. Пока всего десять экипажей. Они патрулируют в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе.



В Литве с 16 марта ввели двухнедельный карантин. Затем его продлили до 13 апреля. Жителям республики за нарушение карантинного режима обещали более суровые наказания. Патрули появились с пятницы. Пока речь идет только о пяти городах - Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис. В крупных городах Литвы за порядком во время карантина стала следить военная полиция, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил.С 3 апреля патрули появились на улицах и оказывают помощь госучреждениям в реагировании на распространение COVID-19 и поддержание карантинного режима. Пока всего десять экипажей. Они патрулируют в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе.В Литве с 16 марта ввели двухнедельный карантин. Затем его продлили до 13 апреля. Жителям республики за нарушение карантинного режима обещали более суровые наказания. По последним данным, в Литве зафиксировали около 700 случаев коронавируса.



На этой неделе Сейм одобрил поправки, которые увеличивают суммы взысканий за нарушение карантина. Штрафы для физических лиц составят от 500 до 1500 евро, а для юридических лиц – от 1500 до 6000 евро. До этого они максимально были 140 и 600 евро соответственно.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 930 тысяч случаев заражения, свыше 46 тысяч человек скончались.



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Сегодня, 3 апреля, Литовский президент Гитанас Науседа подписал поправки к Кодексу административных правонарушений, которые увеличивают штрафы за нарушения правил карантина и расширяют круг ведомств, назначающих штрафы, подтвердил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.



Согласно принятому закону, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям – от 1500 до 6000 евро, а полиция, военная полиция, Служба общественного порядка и пограничники получили право составления протоколов нарушений.



До этого штрафы для физических лиц составляли до 140 евро, а для предприятий – до 600 евро, а наказывать штрафами могли только специалисты здравоохранения.



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Ученые Вильнюсского университета опубликовали прогноз, согласно которому в Литве от коронавируса могут умереть около 200 человек, однако распространение вируса будет зависеть от использования защитных средств.



"Суммарное количество смертей: 208", – говорится в слайде прогноза, который представил в правительстве профессор Ремигиюс Лейпус. Этот слайд был представлен как "реальный сценарий".



Если этот прогноз подтвердится, то коронавирус убьет в восемь раз больше людей, чем обычный грипп. В сезоне 2018-2019 года от гриппа скончались 26 жителей Литвы.



Согласно пессимистичному сценарию вирус может унести жизни 247 жителей страны.



Согласно представленному сценарию, больше всего болеющих в Литве может быть в конце апреля-начале мая.



"Должно быть начало мая, когда количество болеющих будет самым большим, нагрузка на больницы будет максимальной", – завил на пресс-конференции Р. Лейпус. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 73 раза Комментарии