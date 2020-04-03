Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Годовой рост объёмов торговли в Литве в феврале был больше, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС).



За год - в феврале по сравнению с февралём прошлого года объёмы розничной торговли в Литве выросли на 6,9%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.



В Латвии объёмы розничной торговли за год выросли на 5%, в Эстонии - на 8,1%.



За месяц - в феврале по сравнению с январём объёмы торговли в Литве увеличились на 1,3%, в Латвии – на 3,5%, в Эстонии – 4,4%.



Во всём ЕС объёмы розничной торговли за год возросли на 3,2%, за месяц – на 0,8%.



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Один из крупнейших в Литве производителей мебели - компания Vilniaus baldai, которой пришлось сократить объёмы производства из-за коронавируса, практически завершила строительство нового завода стоимостью 50 млн евро в деревне Гуопстай Тракайского района, однако его открытие пришлось отложить. Годовой рост объёмов торговли в Литве в феврале был больше, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС).За год - в феврале по сравнению с февралём прошлого года объёмы розничной торговли в Литве выросли на 6,9%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.В Латвии объёмы розничной торговли за год выросли на 5%, в Эстонии - на 8,1%.За месяц - в феврале по сравнению с январём объёмы торговли в Литве увеличились на 1,3%, в Латвии – на 3,5%, в Эстонии – 4,4%.Во всём ЕС объёмы розничной торговли за год возросли на 3,2%, за месяц – на 0,8%.* * *Один из крупнейших в Литве производителей мебели - компания Vilniaus baldai, которой пришлось сократить объёмы производства из-за коронавируса, практически завершила строительство нового завода стоимостью 50 млн евро в деревне Гуопстай Тракайского района, однако его открытие пришлось отложить. "Весь проект нового завода уже вышел на завершающий этап - мы закончили строительные работы, наполовину выполнили работы по монтажу оборудования. И всё же мы видим, что работы из-за карантина могут затянуться в связи с доставкой оборудования и работой специалистов из-за рубежа. В силу этих причин мы вынуждены немного перенести открытие завода", - сказал для пресс-релиза глава Vilniaus baldai Йонас Крутинис.



Строительство завода финансировали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и латвийский банк Citadele в Литве, которые предоставили кредит на сумму 37,8 млн евро. Строила завод вильнюсская строительная компания Conresta.



Vilniaus baldai с 20 марта пришлось временно сократить объёмы производства, так магазины шведского концерна по производству и торговле мебелью Ikea закрыты из-за коронавируса, а у предприятия есть достаточные запасы. Компания планирует возобновить производство, когда эапасы сократятся до установленного Ikea минимума.



Почти всю продукция Vilniaus baldai продаёт концерну Ikea.



Компания Vilniaus baldai за шесть месяцев финансового года (сентябрь - февраль) получила 2,34 млн евро чистой прибыли - в 4,1 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Продажи компании составили 40,4 млн евро – на 8,2% больше.



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Из-за коронавируса сильно сократилось число полётов в воздушном пространстве Литвы, и глава компании по управлению полётами Oro navigacija прогнозирует, что второй квартал этого года может быть худшим за всю историю предприятия.



"В Литве, как и во всём мире, из-за применяющихся во время пандемии ограничений ощущается застой в авиации. Это, без сомнения, заметно сказалось на числе всех полётов в воздушном пространстве Литвы. Всегда большую их часть составляли транзитные полёты, сокращение числа которых в последние фиксируется почти на 80%", - сказал для пресс-релиза Миндаугас Густис.



"Мы предполагаем, что в апреле и мае число полётов сократится на 80-90%, а как дело будет обстоять в июне, будет зависеть от того, как дальше станет распространяться вирус и какими будут сценарии его обуздания", - добавил он.



В первом квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года в воздушном пространстве Литвы полётов стало меньше на 10%, а транзитных - на 10,7%. В начале года число полётов росло, однако в марте, когда стали закрываться аэропорты стран мира, полётов стало меньше на 34%.



В январе-марте больше всего самолётов обслужил Вильнюсский аэропорт – 9231 (на 9,8% меньше, чем в прошлом году), на втором месте - Каунасский аэропорт с 2090 самолётами (на 4,6% меньше), на третьем - Палангский с 856 (на 0,12% меньше), на четвёртом - Шяуляйский с 587 (на 2,2% меньше).



Больше всего транзитных полётов через Литву было в Россию, Германию и Латвию, из Литвы - в Великобританию, Латвию и Германию, в Литву - из тех же стран. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии